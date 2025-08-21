درجن بھر با اثر افرد کا اُدھیڑ عمر میاں بیوی پر وحشیانہ تشدد
الہ آباد(نمائندہ دنیا)تھانہ کنگن پور کی حدود میں درجن بھر با اثر افرد کا اُدھیڑ عمر میاں بیوی پر وحشیانہ تشدد ،60سالہ حیات خاں میوکا بازو اور ٹانگیں توڑ ڈالیں ،ملزم اسکی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے۔
جمشیر کلاں میں چاہ ملہی والا کا رہائشی زمیندار حیات خاں میواہلیہ خورشید بی بی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا ،گھر سے چند گز کے فاصلے پر رمضان ،الیاس ،سلیم ،اکرم ،ارشدوغیرہ نے حملہ کردیا۔ تشدد کرکے حیات میو کا بازو ،ٹانگیں توڑ ڈالیں،جسم کے دیگر حصوں پر بھی گہرے زخم آئے ،زخموں کی شدت پر حیات میو نے پانی مانگا تو ملزم رمضان نے منہ میں پیشاب کر دیا ،بیوی چھڑانے لگی تو ملزم اسے گھسیٹتے رہے اور اس پر تشدد کر کے کپڑے پھاڑ ڈالے ۔ چیخ وپکار سن کر لواحقین ودیگر لوگ آگے بڑھے تو ملزموں نے فائرنگ کر دی ۔ مضروب کی موٹر سائیکل ،گھر کاسامان توڑ پھوڑ ڈالا۔اطلاع پر پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے زخمی میاں بیوی کو ہسپتال منتقل کیا ۔ با اثر ملزموں نے ڈاکٹر اور پولیس سے ساز باز کر لی، میڈیکل آفیسر نے میڈیکو لیگل میں شکوک وشبہات پیدا کر دیئے ، پولیس نے کارروائی سے انکار کر دیا ، متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلٰی مریم نواز اور ڈی آئی جی شیخوپورہ رینج سے انصاف دلانے کامطالبہ کیاہے۔