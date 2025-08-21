صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
حاضری معافی کی درخواست منظور

لاہور(کورٹ رپورٹر)ا ینٹی کرپشن عدالت میں پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلی ٰ پنجاب پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔

 عدالت نے پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کردی ۔ پرویز الٰہی کے وکیل عامر سعید نے موقف اختیار کیاکہ پرویز الٰہی صحت یاب نہیں اس لئے وہ پیش نہیں ہوسکتے لہذا حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے ۔ دوران سماعت سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی نے عدالت میں پیش ہوکر حاضری مکمل کروائی ۔ عدالت نے پرویز الٰہی کے شریک ملزم مختار رانجھا کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کرلیے۔

