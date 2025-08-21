ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے
پشاور(آئی این پی ) عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان کہا ہے کہ ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں، نہ آئین کے۔
ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے ۔ فوجی جوان ہمارے لیے محترم ہیں، سیاستدان اپنی جگہ، لیکن اگر ادارے سیاست کریں اور سیاستدانوں کے اختیارات پر قبضہ کریں تو یہ ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ پاکستان کو آئین اور جمہوریت کے راستے پر ہی چلنا ہوگا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت آفات اور بحرانوں کا گڑھ بن چکا ہے ۔ ایمل ولی خان نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ریسکیو اداروں کے اثاثے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم کو بتایا جائے کہ یہ قبضہ کیوں کیا گیا ہے اور یہ اثاثے واپس کیوں نہیں کیے جا رہے۔