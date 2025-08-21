پختونخوا اور سندھ کے عوام کیساتھ ہیں
لاہور(آئی این پی)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے خیبرپختونخوا اور سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں بارشوں کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان اور کراچی میں نظامِ زندگی کے مفلوج ہونے پر پنجاب حکومت کو شدید تشویش ہے ۔ پنجاب، بطور بڑا بھائی، مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دونوں بھائیوں خیبرپختونخوا اور سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبہ پنجاب ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے ۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ مریم نواز نے خیبرپختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے خود رابطہ کیا اور ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔