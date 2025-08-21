صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتریاٹہ چیئر لفٹ اور کیبل کار آج سے دوبارہ فعال

  • پاکستان
پتریاٹہ چیئر لفٹ اور کیبل کار آج سے دوبارہ فعال

لاہور(سٹاف رپورٹر)سیاحوں کے لیے خوشخبری،پتریاٹہ چیئر لفٹ اور کیبل کار سسٹم آج سے دوبارہ فعال کر دیا جائے گا۔

محکمہ سیاحت کے مطابق یہ فیصلہ موسم کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد کیاگیا ہے ۔یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں خراب موسم کے باعث 18 سے 20 اگست تک چیئر لفٹ اورکیبل کار سسٹم کو احتیاطی تدابیر کے تحت عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے ۔ محکمہ سیاحت کے مطابق موسم اب سازگار ہے اور سیاح بلا خوف و خطر پتریاٹہ کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak