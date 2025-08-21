پتریاٹہ چیئر لفٹ اور کیبل کار آج سے دوبارہ فعال
لاہور(سٹاف رپورٹر)سیاحوں کے لیے خوشخبری،پتریاٹہ چیئر لفٹ اور کیبل کار سسٹم آج سے دوبارہ فعال کر دیا جائے گا۔
محکمہ سیاحت کے مطابق یہ فیصلہ موسم کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد کیاگیا ہے ۔یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں خراب موسم کے باعث 18 سے 20 اگست تک چیئر لفٹ اورکیبل کار سسٹم کو احتیاطی تدابیر کے تحت عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے ۔ محکمہ سیاحت کے مطابق موسم اب سازگار ہے اور سیاح بلا خوف و خطر پتریاٹہ کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں گے ۔