پنجاب:ضمنی الیکشن 5 اکتوبر کو ہونگے ، شیڈول جاری
اسلام آباد، لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک، کورٹ رپورٹر )الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کیلئے الیکشن شیڈول کا اعلان کردیا۔ای سی پی کے اعلان کے مطابق ضمنی انتخاب 5 اکتوبر کو ہوگا، تینوں حلقے پنجاب سے ہیں،جن کے لیے کاغذات نامزدگی28 سے 30 اگست کو جمع ہونگے۔
امیدواروں کو انتخابی نشان 16 ستمبر کو جاری ہونگے ۔رائے حسن نواز ، زرتاج گل اور مرتضیٰ اقبال کی نااہلی کے باعث سیٹیں خالی ہوئی تھیں، این اے 143 ساہیوال،این اے 185 ڈی جی خان ٹو اور پی پی 203 ساہیوال میں انتخابات ہونگے ، تینوں حلقوں کے ریٹرننگ آفیسر انتظامیہ سے لیے گئے ۔ادھر پنجاب میں پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی نا اہلی کے بعد سینیٹ کی خالی نشست پر الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہوگیا۔ پنجاب میں سینیٹ کی جنرل نشست کے انتخاب کے لیے مجموعی طور پر تین امیدواروں نے کاغذا ت نامزدگی جمع کروادئیے ۔ جن میں مسلم لیگ ن سے رانا ثناء اللہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جبکہ رانا ثنائاللہ کے داماد احمد شہریار نے بھی کاغذا ت نامزدگی جمع کروا دیئے ۔ پی ٹی آئی کے نا اہل سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمیٰ اعجاز نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ۔امیدواروں کی عبوری فہرست 21 اگست کو جاری کی جائے گی شیڈول کے مطابق 23 اگست کو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس کے بعد امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر کی جاسکیں گی پھر امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی پنجاب اسمبلی میں نو ستمبر کو انتخاب ہوگا۔