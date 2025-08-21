پاکستان بارکونسل کا اجلاس،انسداد دہشتگردی ایکٹ میں ترامیم مسترد
اسلام آباد(آئی این پی)پاکستان بار کونسل نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترامیم کو یکسر مسترد کر دیا۔پاکستان بار کونسل کا اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا، جس میں بار کونسل نے متعدد قراردادیں منظور کیں۔
اعلامیہ کے مطابق لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا، تین ماہ تک مشتبہ افراد کو حراست میں رکھنے کے اختیار کو آئینی حقوق کے منافی قرار دیا گیا۔پاکستان بار کونسل نے حکومت سے فوری طور پر ترامیم واپس لینے کا مطالبہ کیا، پنجاب میں وکلا کے خلاف جھوٹی ایف آئی آرز درج کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ بار کونسل نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور وفاقی و صوبائی حکومتوں سے متاثرہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔