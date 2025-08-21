واپڈا اربوں کی زمین پر قابض،298ارب کے کیسز زیر التوا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،اے پی پی)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کا اجلاس سینیٹر شہادت اعوان کی زیر صدارت ہوا جس میں واپڈا کے آڈٹ پیراز پر تعمیل رپورٹس کا جائزہ لیا اور کئی دہائیوں سے زیر التواقانونی مقدمات، کھربوں روپے کے زمینی تنازعات اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کی بندش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔
سینیٹر شہادت اعوان نے کہا کہ واپڈا کے کچھ کیسز 21 سال سے زیر التوا ہیں اور اتھارٹی نے گزشتہ 16 سالوں سے ان کیسز پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ واپڈا 10 بلین روپے مالیت کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے جبکہ 298.48 بلین روپے سے زائد مالیت کے بنیادی طور پر منگلا ڈیم کی زمینوں سے متعلق کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ سینیٹرشہادت اعوان نے ہدایت کی کہ ان تمام آڈٹ کیسز پر چیئرمین واپڈا فوری اجلاس بلا کران تمام کیسز کی پیش رفت کی رپورٹ کمیٹی کو پیش کی جائے ۔ سینیٹر فیصل رحمن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے واپڈا کی قانونی ٹیم کام نہیں کر رہی ہے ۔ جواب میں واپڈا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد سعید نے کمیٹی کو واپڈا کے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں لیکن ہم بیک لاگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واپڈا حکام نے تصدیق کی کہ اس وقت 6 کیسز نیب کے دائرہ اختیار میں ہیں جن میں دو کچھی کینال اور دو نئی گج ڈیم شامل ہیں۔