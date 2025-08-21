صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری حج سکیم:1لاکھ 17 ہزار درخواستیں جمع، 1640 نشستیں باقی

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) حج 2026 کے لیے سرکاری سکیم کے تحت پہلے آئیے ، پہلے پا ئیے کی بنیاد پر اب تک ایک لاکھ 17 ہزار درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔۔۔

 4 اگست سے درخواستوں کی وصولی جاری ہے جو آج جمعرات 21 اگست کو بھی جاری رہے گی۔ سرکاری حج سکیم میں 1640 نشستیں باقی رہ گئی ہیں بارشوں اور ہنگامی حالات کے باعث درخواست گزاروں کو مزید وقت دیا جا رہا ہے، مطلوبہ تعداد پوری ہونے پر وصولی روک دی جائے گی۔پاکستان کے لیے حج 2026 کا کوٹہ فی الحال 1,79,210 مختص ہے تاہم سعودی عرب کی جانب سے حتمی اعلان ہونا باقی ہے۔

