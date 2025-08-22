عمران خان کی 9مئی کے مقدمات میں ضمانت منظور:علیمہ خان کے بیٹے کی گھر سے گرفتاری،آج عدالت میں پیشی:پولیس
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر،اپنے نامہ نگارسے) سپریم کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کرلیں،سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ایک ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔
سماعت سے قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں کیس کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ میں تبدیلی کرتے ہوئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا ،ایک روز قبل سپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، جس پر عدالت نے گزشتہ روز دوبارہ کیس کی سماعت کے احکامات جاری کیے تھے ،سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی سے استفسار کیا کہ آپ سے عدالت کے 2 سوالات ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے ؟دوسرا سوال، سازش کے الزام پر اسی عدالت نے ملزموں کو ضمانت دی، کیا تسلسل کا اصول اس کیس پر اپلائی نہیں کرے گا؟پراسیکیوٹر نے کہا ضمانت کیس میں عدالت کی آبزرویشن ہمیشہ عبوری نوعیت کی ہوتی ہے ، عدالتی آبزرویشن کا ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1996ء سے لے کر 2024ء تک سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں قرار دیا کہ ضمانت میں دی گئی آبزرویشنز عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں،چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ فریقین سمجھ لیں کیس کے مرکزی حقائق پر بات نہیں کرنے دیں گے ، میرٹس ٹرائل کورٹ نے خود طے کرنے ہیں،دوران سماعت سائفر کیس اور اعجاز چودھری کی ضمانت کے فیصلوں کے حوالے دئیے گئے ۔
چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ایک کیس میں سازش کے الزام کے باوجود ضمانت دی، ہمیں اس فیصلے کے بارے میں بتائیں،سپیشل پراسیکیوٹر نے بتایا کہ سازش کے حوالے سے کیس میں سپریم کورٹ نے 3 ملزموں کو ضمانت دی، سازش کے ایک کیس میں ملزم ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھے ۔بعد ازاں کیس کی سماعت میں ساڑھے گیارہ بجے تک وقفہ کردیا گیا۔وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو سپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ سپریم کورٹ نے 2014ء میں ایک فیصلے میں فریم ورک طے کیا، اس فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ضمانت کے کیس میں دی گئی آبزرویشنز عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں، 1996ء اور 1998ء میں ضمانت کے مقدمات میں یہی اصول اپنایا گیا کہ ضمانت میں دی گئی آبزرویشنز عارضی ہوتی ہیں،سپیشل پراسیکیوٹر نے بتایا کہ عدالتی فیصلوں میں قرار دیا گیا کہ ضمانت میں دی گئی آبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کرتیں،2022ء میں محمد رفیق بنام سٹیٹ کیس میں بھی یہی اصول طے کیا گیا،ہائیکورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ آبزرویشنز عبوری نوعیت کی ہیں،چیف جسٹس نے کہا تسلسل کے اصول پر بھی معاونت کریں،سپیشل پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اعجاز چودھری کی سازش کے الزام پر سپریم کورٹ نے ضمانت دی۔ اعجاز چودھری کیس بانی پی ٹی آئی کے کیس سے مختلف ہے ۔
چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ تینوں فیصلوں میں سازش کے الزام پر ملزم کو ضمانت ملی۔سپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری اور دیگر کا سازش کا کیس مختلف ہے ۔ وہاں کیس یہ تھا کہ شواہد نہیں ہیں۔ ان کیسز میں کہا گیا کہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھے ۔چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ یہ مقدمہ اور پہلے مقدمات سے مختلف ہے ۔ جسٹس شفیع صدیقی نے کہا کہ اعجاز چودھری پر الزامات موقع پر موجودگی اور سازش کے تھے ۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال اٹھایا کہ کیا اعجاز چودھری 9 مئی کے موقع پر موجود تھے ؟سپیشل پراسیکیوٹر نے بتایا کہ اعجاز چودھری کی موقع پر موجودگی کے بارے میں الیکٹرانک شواہد موجود ہیں۔چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیا شواہد ہیں؟جس پر پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے بتایا کہ 3 گواہوں کے بیانات بطور ثبوت پیش کیے ہیں،بانی پی ٹی آئی کا تمام مقدمات میں مرکزی کردار ہے ،چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ میرٹ پر جائیں گے تو سلمان صفدر بھی بات کریں گے ۔ سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا، میرا کام آپ کو متنبہ کرنا تھا، باقی جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ ملزم کیخلاف آپ کے پاس زبانی اور الیکٹرانک شواہد کے علاوہ کیا ہے ؟جسٹس شفیع صدیقی نے سوال کیا کہ ملزم کیخلاف ایف آئی آر کس تاریخ کی ہے ، جس پر پراسیکیوٹر نے بتایا کہ 10 میں سے 3 مقدمات میں ملزم کی نامزدگی ہے ۔
ملزم کیخلاف ایف آئی آر 9 مئی کو درج ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بانی کے 3 ٹیسٹ کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کی اجازت دی۔ پولیس نے پولی گرافک سمیت 3 ٹیسٹ کے لیے مجسٹریٹ سے رجوع کیا۔ عدالت کی اجازت کے باوجود ملزم نے ٹیسٹ نہیں کرائے ۔چیف جسٹس یحیی آفریدی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو قانونی نتائج ہوں گے ۔ پھر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟شواہد کا جائزہ ٹرائل کورٹ لے لیں گی۔جسٹس حسن رضوی نے پوچھا کہ کیا نارملی ایسے ٹیسٹ باقی مقدمات میں بھی ہوتے ہیں؟، جس پر پراسیکیوٹر نے بتایا کہ جی ہوتے ہیں۔ قانون ملزم کی ضمانت سے ممانعت کرتا ہے ۔ ملزم کیخلاف ٹھوس شواہد ہیں۔چیف جسٹس نے کہا کہ شواہد تو ٹرائل کورٹ میں ثابت ہوں گے ۔جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک ملزم 2 ماہ تک ضمانت پر تھا ۔ کیا 2 ماہ کا عرصہ پولیس کو تفتیش کے لیے کافی نہیں تھا۔چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ ہم نے 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ دے رکھا ہے ۔ایک ہی الزام میں گرفتار 3 ملزموں کی ضمانت ہوئی عمران خان کا کیس بھی اسی اصول پر ہے ۔بعد ازاں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کردیا جو کہ 4 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے چیف جسٹس پاکستان یحیی آفریدی نے تحریر کیا ہے ۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے 24 جون کے فیصلے کے خلاف 8 اپیلیں دائر کی گئیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف ضلع لاہور کے مختلف تھانوں یعنی ریس کورس، شادمان، مغل پورہ، سرور روڈ اور گلبرگ میں نو مئی کے مقدمات درج ہوئے ، ایف آئی آرز میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں، استغاثہ کا بنیادی مؤقف اس الزام کے گرد گھومتا ہے کہ درخواست گزار نے ایف آئی آرز میں درج جرائم کے ارتکاب کے لیے ایک سازش تیار کی تھی۔فیصلے میں تحریر ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس مقصد کے لیے سپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے عدالت کی توجہ تین گواہوں کے چشم دید بیانات اور الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹس کی جانب مبذول کرائی، سپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ یہ تمام شواہد واضح طور پر درخواست گزار کو ملوث کرتے ہیں اور اسے مبینہ جرائم کے ارتکاب سے جوڑتے ہیں، جبکہ عدالت کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ اسی وقوعے سے منسلک اور درخواست گزار کی طرح ہی الزامات کا سامنا کرنے والے اعجاز احمد چودھری ، امتیاز محمود اور حافظ فرحت عباس کو اس عدالت نے ضمانت دے رکھی ہے ۔
فیصلے میں کہا گیا کہ سپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ موجودہ درخواست گزار کا کیس بالکل مختلف ہے ، لہٰذا اس معاملے میں یکسانیت کے اصول کا اطلاق نہیں ہوگا، سپریم کورٹ ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو، ایسے ہی مقدمات میں دیگر ملزموں کو ضمانت دی جاچکی ہے ، بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی اسی تسلسل کے اصول پر دیکھا جائے گا اس لیے ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں،فیصلے میں کہا گیا ہے کہ میرٹس سے متعلق معاملہ کسی بھی فریق کے حقوق کو متاثر کر سکتا ہے ، اتنا کہنا کافی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مجرمانہ مبینہ سازش سے متعلق عدالتوں میں لایا گیا مواد مزید جانچ (سکروٹنی) کا متقاضی ہے ، شواہد کا جائزہ ٹرائل کورٹ ہی لے سکتی ہے ، سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیلیں منظور کی جاتی ہیں، درخواست گزار کی درخواست بعد از گرفتاری ضمانت ایک ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض منظور کی جاتی ہے ، ضمانتی مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرائے جائیں۔
فیصلے میں تحریر ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے متنازع حکم میں دئیے گئے واضح نتائج فریقین کے مابین متنازع دعوئوں کی جڑ تک پہنچتے ہیں، تاہم، ان نتائج کی قانونی حیثیت اور درستگی پر کوئی رائے دئیے بغیر، اس مرحلے پر ہمارا غور صرف اس بات تک محدود ہے کہ یہ نتائج ضمانت کے مرحلے پر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔دریں اثنا سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بغیر کاروائی ملتوی کردی گئی،گزشتہ روز اڈیالہ جیل کی بجائے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آبادمیں ہی سماعت ہوئی اور عدالتی عملہ نے آئندہ سماعت کی تاریخ26 اگست مقرر کردی۔
لاہور(کرائم رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کوگھر سے گرفتار کرلیا گیا، لاہور پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا علیمہ خان کے بیٹے کو9مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا ہے ،ملزم شاہریز 9 مئی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا،ملزم کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے کہا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔قبل ازیں علیمہ خان نے بتایا تھا کہ 4 مسلح نقاب پوش نامعلوم افراد ان کے بیٹے شاہ ریز کو گھر سے اغوا کرکے لے گئے ہیں، سادہ کپڑوں میں ملبوس 4 مسلح افراد کچن کے راستے گھر میں داخل ہوئے ، ان کا بیٹا اپنی بیوی اور والدکے ساتھ گھر کی بالائی منزل پر تھا، مسلح افراد نے گھر میں ڈائیورز کو بھی ہراساں کیا،ترجمان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ مسلح افراد دروازے توڑ کر شاہ ریز کو بیڈ روم سے لے گئے ، شاہ ریز خان کے 2 بچوں کے سامنے کمرے میں گھس کر تشدد کیا گیا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ روز شاہ ریز خان کو اہلیہ کے ہمراہ لاہور ایئرپورٹ سے غیر قانونی آف لوڈ کیا گیا تھا، شاہ ریز خان کا کسی سیاسی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں، چیف جسٹس سے فوری نوٹس لینے اور شاہ ریز خان کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔