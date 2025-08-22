9مئی:ذمہ داروں،سہولت کاروں کو کٹہرے میں آنا ہوگا،آرمی چیف نے پی ٹی آئی یا معافی کا کوئی ذکر نہیں کیا:ترجمان پاک فوج
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر، دنیا نیوز) ترجمان پاک فوج نے کہا آرمی چیف کی طرف سے برسلز میں کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا،پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ معافی کا، افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی اس حوالے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔
9مئی کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو کٹہرے میں آ نا ہو گا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی ) لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سہیل وڑائچ کے جس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز کا ایونٹ تھا اور وہاں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں ، آرمی چیف کی طرف سے کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا نہ ہی معافی کا ذکر ہوا، یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہر کیلئے کی گئی اپنی کوشش ہے ، نو مئی کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں آ نا ہو گا،افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا، پاکستان خطے کی تقدیریں تبدیل کرنے والا ملک ہے ،یہی وجہ ہے کہ اس پر تواتر سے حملے ہوتے ہیں،پاکستانی نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، نوجوانوں کو اپنی نظریاتی ریاست کی میراث اور تاریخ سمجھنی چاہیے ، ہندوستان کا خیال تھا کہ اپنی دہشت گردانہ پراکسیوں اور دیگر سہولت کاروں کی مدد کے بعد اب جب وہ حملہ کرے گا تو پاکستانی فوج کو آسانی سے ڈس کریڈٹ کر دیں گے مگر سب الٹ ہو گیا۔
پاکستان اور پاک فوج کا بھرپور جواب ملا تو ان کی اپنی پراکسیز اور وہ خود ڈس کریڈٹ ہو گیا، ان کے کسی نے ان کو کہا کہ ہندوستان اربوں ڈالر کی عسکری مشین رکھتا ہے تو بآسانی پاکستان کو شکست دے دیں گے ،کسی نے کہا کہ بھارت کو حملہ کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف سے ہندوستان اور دوسری جانب سے ان کی پراکسیز فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھی بیک وقت حملہ کریں گے ۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے دونوں محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان سے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے کیلئے غیر قانونی سپیکٹرم کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تمام سیاسی پارٹیوں نے 2018 میں کیا تھا، آج تک اُس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا، غیرقانونی قیام پذیر افغانوں کو نکالیں جو کہ جرائم میں ملوث ہیں تو ہمارے ہی ملک کے چند سیاسی و کریمنل کرداروں کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ،نیشنل ایکشن پلان کے 18 نکات پر مکمل عمل بہت ضروری ہے ،گورننس کے گیپس کو فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ کی بنیاد پر اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔