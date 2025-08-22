پاکستان اور چین کاسی پیک کو اگلے مرحلے میں لے جانے پراتفاق:چینی وزیرخارجہ کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں
اسلام آباد (وقائع نگار،سٹاف رپورٹر ،اے پی پی)پاکستان اور چین نے علاقائی امن واستحکام کو مشترکہ ہدف قرار دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کیلئے تعاون مزید بڑھانے اورسی پیک کو اگلے مرحلے میں لے جانے پر اتفاق کیاہے۔
دونوں ملکوں کے وزرا خارجہ نے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس میں خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کیلئے ہر سطح پر تعاون بڑھانے اور عالمی فورمز پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا،چینی وزیرخارجہ نے گزشتہ روز اسلام آباد میں صدراور وزیراعظم سے بھی اہم ملاقاتیں کیں ۔تفصیلات کے مطابق چھٹے پاک چین سٹریٹجک ڈائیلاگ میں اسحاق ڈار اور چینی وزیرخارجہ وانگ ژی نے پاک چین تعلقات کے تمام پہلوئوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈائیلاگ کے دوران دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن میں سی پیک 2 ، تجارتی و اقتصادی تعلقات، کثیرالجہتی تعاون اور عوامی روابط شامل تھے ۔ دونوں رہنماؤں نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان اور چین کی پائیدار اور اسٹریٹجک شراکت داری خطے میں امن و استحکام کیلئے نہایت اہم ہے اور دونوں ممالک کی ترقی و خوشحالی کیلئے ناگزیر حیثیت رکھتی ہے ۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین قریبی رابطے اور مشاورت کو نہ صرف دو طرفہ سطح پر بلکہ کثیرالجہتی فورمز پر بھی جاری رکھیں گے ۔چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے ، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھائیں گے ۔ بعدازاں مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار اور وانگ ژی نے خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کیلئے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ۔
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات برادرانہ بنیادوں پر قائم ہیں اور دونوں ممالک ہر سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کیلئے پرعزم ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم کے آئندہ دورہ چین پر بھی گفتگو ہوئی جبکہ سی پیک فیز ٹو، عوامی سطح پر روابط اور دوطرفہ تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وانگ ژی نے کہا کہ چین اپنی ہمسایہ ڈپلومیسی میں پاکستان کو ترجیح دینا جاری رکھے گا، پاکستان کو اپنا قابل اعتماد اتحادی تصور کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں۔ ان کاکہناتھاکہ چین کی بھارت کے ساتھ شراکت داری کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک پر اس کا اثر پڑے گا۔ انہوں نے پاکستان میں شدید بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا اور فوری طور پر ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی کی زیرقیادت وفد سے ملاقات میں سی پیک فیز ٹو پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کیلئے کلیدی منصوبہ ہے۔
پاکستان کی خود مختاری اور قومی ترقی میں چین کے کردار کو سراہتے ہیں۔ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار،فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اوروفاقی وزرا بھی موجود تھے ۔ شہباز شریف نے چین کی پاکستان کے ساتھ مستقل حمایت پر اظہارِ تشکر کیا، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے بنیادی مسائل پر غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔وزیراعظم نے پاک چین تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا، انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کی قیادت کو خراجِ تحسین بھی پیش کیا۔چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے پاک چین تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔قبل ازیں چینی وزیرخارجہ نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوانِ صدر میں ملاقات کی ۔صدر زرداری نے چین کے ساتھ فولادی بھائی چارے کے عزم کی تجدید کی اور کہا کہ پاکستان اور چین آزمودہ دوست اور ہر موسم کے شراکت دار ہیں، چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے ۔ وانگ ژی نے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی نسل در نسل قائم ہے ، ملاقات میں دوطرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔