شہباز شریف کا بلاول ،حافظ نعیم کو فون ،سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال:برطانوی وزیراعظم کی امداد کی پیش کش
اسلام آباد،لاہور(نامہ نگار،سیاسی نمائندہ) وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں مون سون کی شدید بارشوں و سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین بلاول بھٹوزرداری اور حافظ نعیم الرحمن سے رابطہ کیا اور سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
جبکہ برطانوی وزیراعظم سر کیئرسٹارمر نے شہبازشریف کو خط لکھ کر ناگہانی حالات میں امدادکی پیشکش کردی،وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کرکے جنوبی سندھ بالخصوص کراچی میں موسلادھار بارش، شہری سیلاب سے نقصانات اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کی جانب سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے حکومت سندھ کوہر قسم کی معاونت کی پیشکش کی۔وزیراعظم نے چیئر مین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مکمل رابطے میں رہنے ، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے اور لوگوں کو ممکنہ خطرات کی پیشگی آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ دریں اثنا وزیراعظم نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے فون پر بات کی۔وزیر اعظم اور امیر جماعت اسلامی نے خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں کے دوران نقصانات اور جاری امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیراعظم نے بارشوں و سیلاب کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ریسکیو و امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اقدام کو سراہا ۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ بارشوں سے خیبرپختونخوا، کراچی اور دیگر علاقوں میں عوام کی تکالیف کے فوری ازالے کیلئے امدادی سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اختلافات بھلا کر مشکلات کا شکار عوام کی خدمت پر توجہ دینا چا ہئے ۔ حافظ نعیم الرحمن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ ملک کو درپیش موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید خطرات سے نمٹنے کیلئے موثر حکمت عملی اور منصوبہ جات تشکیل دئیے جائیں۔ان کاکہناتھاکہ حکومت عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا مقدمہ موثر طریقے سے پیش کرے ، پاکستان کا شمار ان ممالک میں سرفہرست ہے جو عالمی طاقتوں کی ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے شدید متاثر ہیں۔
برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا پاکستان میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہونے والے جانی و مالی نقصان پر وزیراعظم شہباز شریف کے نام خط لکھا اورکہا کہ جانی نقصان پر دلی تعزیت کرتا ہوں،میری دلی ہمدردیاں تمام متاثرین کے ساتھ ہیں،برطانوی عوام پاکستانی عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں اظہار یکجہتی کرتے ہیں ،یہ امر باعث اطمینان ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کی مدد کی ہے اور آئندہ بھی بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں برطانوی حکومت پاکستان کی ہر ممکن مدد کرنے کیلئے تیار ہے ۔دوسری طرف وزیراعظم نے کاروبار سہولت مرکز کے دورے اور اس کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ کاروبار سہولت مرکز کے قیام سے سرمایہ کاروں کو بلاتاخیر، مستند اور ضروری رہنمائی ،معلومات اور سہولیات میسر ہوں گی، اسلام آباد کے بعد ملک کے باقی حصوں میں بھی ایسے بزنس سنٹرقائم کئے جائیں گے ۔ وزیر اعظم نے مرکز کے مختلف ڈ یسکس کا معائنہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔دریں اثنا شہبازشریف سے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی نوابزادہ خالد حسین مگسی نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور جھل مگسی گیس فیلڈ منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایاکہ منصوبے کے تحت گیس کی قومی ترسیل میں شمولیت سے درآمدی گیس پر انحصار کم ہوگا اور سالانہ 298 ملین ڈالر کی بچت ہوگی۔