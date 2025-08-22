جاپانی ڈیری کمپنی کوسرمایہ کاری کی دعوت،پنجاب حکومت تمام سہولیات دیگی:مریم نواز
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دورہ جاپان کے دوران سوسال سے کام کرنے والی بین الاقوامی جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ موریناگا انٹرنیشنل کمپنی کو نوزائیدہ بچوں کی خوراک سمیت دیگر بیکری مصنوعات اور برآمدی معیار کے گوشت کی مقامی پیداوار میں منصوبوں کی پیشکش بھی کی ہے ۔
اس موقع پر حیوانات کے شعبے میں جدید جاپانی مشینری اور طریقوں کے استعمال، معیاری گوشت کے حصول کے لئے صحت مند جانوروں کی افزائش نسل کے لئے پنجاب حکومت سے تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے ڈیری مصنوعات میں عالمی شہرت یافتہ جاپانی کمپنی موریناگا ہیڈکوارٹرز اور پلانٹ کا دورہ کیا اور مِلک انڈسٹری کمپنی کے مختلف شعبے دیکھے ۔ مریم نواز نے کہا کہ موریناگا کے ڈیری میں تجربات کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے کی ترقی کے لئے ماڈل بنانا چاہتے ہیں،موریناگا کمپنی کو ڈیری مصنوعات کے حوالے سے پنجاب حکومت تمام سہولیات مہیا کرے گی۔پنجاب میں ڈیری ڈویلپمنٹ اورایڈوانس پروٹین نیٹ ورک قائم کرنے کے لئے جاپانی کمپنیوں کا خیر مقدم کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ فارمولامِلک نوزائیدہ بچوں کی جسمانی وذہنی نشوونما کے لئے ضروری ہے ، ماں کی حیثیت سے بچوں کی نگہداشت میرے لئے اہم ہے ۔ موریناگا کی شراکت داری سے زراعت اور لائیو سٹاک سے وابستہ پنجاب کی 63 فیصدآبادی کو فائدہ ہو گا۔بعدازاں مریم نواز نے ٹوکیو کی پہلی خاتون نائب گورنر ماتسوموتو آکیکو سے ملاقات کی ،جس میں پاکستان اور جاپان کی خواتین لیڈرشپ کے درمیان روابط کے فروغ پر اتفاق ہوا ۔ دونوں قائدین نے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ خواتین کا قائدانہ کردار پاکستان اور جاپان کی قدر مشترک ہے ۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور جاپان میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا اور پنجاب اور جاپان کے درمیان دوطرفہ تعاون، مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے آغاز پر بھی گفتگو کی گئی۔