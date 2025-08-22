فیصلے سے بے گناہی ثابت:پی ٹی آئی:ضمانت کا مطلب بریت نہیں:وزرا
اسلام آباد(نامہ نگار، خصوصی نیوز رپورٹر) سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے آٹھ مقدمات میں ضمانت کی منظوری پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے نے عمران خان کی بے گناہی ثابت کردی ہے ، جبکہ وزرا کا کہنا ہے ضمانت کا مطلب بریت نہیں ہے ۔
تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں واقع خیبرپختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کی ، سلمان اکرم راجہ نے کہا فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ ہم ڈٹے رہیں، ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی، آج کا دن ایک اہم سنگ میل ہے ،لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے ،عوام کو پتا چل گیا ہے کہ نو مئی کا کیس ایک جھوٹا بیانیہ تھا، ہم سمجھتے ہیں ہمیں انصاف ملے گا۔ ہمارے عمر ایوب، شبلی فراز اور احمد بھچر واپس آئیں گے ، ہمارے رفقاء کی جنگ جاری رہے گی، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو تب محمود اچکزئی اور دیگر کو نامزد کر دیں، فی الحال ہمارا فوکس ہمارے رہنماؤں کو عدالت سے ریلیف دلوانا ہے ۔لطیف کھوسہ نے کہا آج بڑی دیر کے بعد ہمیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملا ہے ، جب بھی موقع ملا ہم چھبیسویں ترمیم کو ختم کردیں گے ، بانی پی ٹی آئی دو سال سے جیل میں ہیں وہ جلد باہر آئیں گے ، نومئی کی بنیاد پر صرف ایک کیس چل سکتا ہے ، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری دیگر کیسز میں غیرقانونی ہوئی ہے ، ایک شہادت کے تحت دو کیسز نہیں چل سکتے ، ان شاء اللہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید کوئی کیس نہیں چل سکے گا۔ عامر ڈوگر نے کہا یہ فیصلہ ان قوتوں کیلئے پیغام ہے جنہوں نے نومئی کا جھوٹا بیانیہ بنایا، آج پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا دن ہے ۔
سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا اللہ کے پاس دیر ہے ، اندھیر نہیں، سپریم کورٹ نے 8 کیسز میں بانی کو ضمانت دے کر واضح کر دیا کہ یہ تمام کیسز ناجائز ہیں۔دوسری جانب وفاقی وزیراطلاعات عطااللہ تارڑ نے پی ٹی آئی رہنمائوں کی پریس کانفرنس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو ضمانت ملنے کا مطلب بریت نہیں ہے ، وہ 190 ملین پاؤنڈز کے میگا کرپشن کیس میں ملوث ہیں۔بانی پی ٹی آئی کو شواہد کی بنیاد پر شفاف ٹرائل کے ذریعے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، بانی پی ٹی آئی عدالت کو نہ بتا سکے کہ اربوں روپے پراپرٹی ٹائیکون کو کس مد میں دئیے گئے ہیں۔دریں اثنا وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی فیصلے پر خوش ہے تو یہ باعث اطمینان ہے ، کسی بھی مقدمے میں ضمانت ملنا عبوری ریلیف ہوتا ہے ۔ 190ملین پاؤنڈ کیس شواہد کے اعتبار سے مضبوط کیس ہے ، جن لوگوں کو 9 مئی کیسز میں سزائیں ہوئیں وہ بھی ضمانتوں پر تھے ۔ نواز شریف نے مینار پاکستان جلسے میں قومی ڈائیلاگ کی بات کی تھی، پی ٹی آئی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی، پی ٹی آئی راہ فرار اختیار کر رہی ہے ، یہ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے ۔