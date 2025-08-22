صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین ایم ایل ون منصوبے میں تیسرے فریق کی سرمایہ کاری پر رضا مند

  • پاکستان
چین ایم ایل ون منصوبے میں تیسرے فریق کی سرمایہ کاری پر رضا مند

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)کراچی تا پشاور ریلوے منصوبے میں چین کے علاؤہ تیسرے فریق کی سرمایہ کاری پر چین نے رضا مندی ظاہر کی ہے ،چینی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کے دوران پاک چین وزرائے خارجہ کے سٹرٹیجک مذاکرات میں شرکت کی ۔

چین اس بات پر رضا مند ہوا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے میں اگر کوئی تیسرا فریق سرمایہ کاری کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے کے لئے چین کے علاؤہ دیگر سرمایہ کاروں سے رابطہ کیا جائے ، ایم ایل ون منصوبے کے لئے ریکوڈک کے سرمایہ کاروں کو بھی انگیج کیا جارہا ہے اور ریکوڈک منصوبے کے سرمایہ کاروں کے ساتھ پروپزل شیئر کیا جائے گا ، اس حوالے سے ریلوے حکام کے ٹیکنیکل کام مکمل ہیں ، صرف فنانسنگ باقی ہے جس کے لیے تگ ودو جاری ہے ، ریکوڈک منصوبے سے 2028 میں پیداوار شروع ہو گی اور ریکوڈک سے کراچی تک اور پھر بندرگاہ تک معدنیات کے لیے راستے کو مکمل کرنا ضروری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : پاکستان کیخلاف کھیلنے کیلئے بھارتی ٹیم کو گرین سگنل

محمد عامر ٹی ٹونٹی میں 400وکٹیں حاصل کرنیوالے دوسرے پاکستانی

بھارتی پلیئرز کیلئے برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ

ہنڈرڈ کرکٹ ، ٹرینٹ راکٹس کی چوتھی فتح

بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

آسٹریلیا اور جنوبی افریقا آج مد مقابل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak