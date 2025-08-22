چین ایم ایل ون منصوبے میں تیسرے فریق کی سرمایہ کاری پر رضا مند
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)کراچی تا پشاور ریلوے منصوبے میں چین کے علاؤہ تیسرے فریق کی سرمایہ کاری پر چین نے رضا مندی ظاہر کی ہے ،چینی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کے دوران پاک چین وزرائے خارجہ کے سٹرٹیجک مذاکرات میں شرکت کی ۔
چین اس بات پر رضا مند ہوا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے میں اگر کوئی تیسرا فریق سرمایہ کاری کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ، حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایم ایل ون منصوبے کے لئے چین کے علاؤہ دیگر سرمایہ کاروں سے رابطہ کیا جائے ، ایم ایل ون منصوبے کے لئے ریکوڈک کے سرمایہ کاروں کو بھی انگیج کیا جارہا ہے اور ریکوڈک منصوبے کے سرمایہ کاروں کے ساتھ پروپزل شیئر کیا جائے گا ، اس حوالے سے ریلوے حکام کے ٹیکنیکل کام مکمل ہیں ، صرف فنانسنگ باقی ہے جس کے لیے تگ ودو جاری ہے ، ریکوڈک منصوبے سے 2028 میں پیداوار شروع ہو گی اور ریکوڈک سے کراچی تک اور پھر بندرگاہ تک معدنیات کے لیے راستے کو مکمل کرنا ضروری ہے ۔