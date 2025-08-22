گلگت:راستے بند کرنے پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپ
سکردو (مانیٹرنگ ڈیسک) گلگت بلتستان کی وادی سوست میں راستے بند کرنے پر احتجاجی تاجروں سے پولیس کی جھڑپ ہوئی جس میں کئی افراد زخمی ہوگئے ۔ بعدازاں سوست بازار ایسوسی ایشن نے پولیس اور ایف سی کی شیلنگ اور فائرنگ کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور احتجاجی ریلی نکالی۔
تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان کی وادی سوست میں کسٹمز کلیئرنس سمیت دیگر مطالبات کے حق میں تاجروں نے ایک ماہ سے دھرنا دے رکھا تھا جس پر گزشتہ روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوگئی۔ احتجاج کے منتظم محمد اسمٰعیل نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے پُرامن مظاہرین کے خلاف کارروائی شروع کی اور انہیں منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ہنزہ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) نبیل احمد نے وضاحت کی کہ دھرنے کے خلاف کسی کریک ڈاؤن کا منصوبہ نہیں تھا، پولیس صرف ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے کیلئے پہنچی تھی، منتظمین سے کہا گیا کہ وہ اسے تفتیش کیلئے حوالے کریں مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔دوسری جانب احتجاج کے منتظمین محمد اسمٰعیل، عباداللہ، گل شیر اور کمیٹی کے دیگر ارکان نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے عوامی حقوق کے لئے پُرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کیلئے آدھی رات کو حملہ اور طاقت کا استعمال کیا۔تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ دس ماہ سے سوست ڈرائی پورٹ پر پھنسی 280 کھیپوں کی کسٹم کلیئرنس سمیت دیگر مطالبات کے حق میں ایک ماہ سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔