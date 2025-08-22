کراچی آج کھنڈرات ، کچرے کے ڈھیروں میں شمار :ایم کیو ایم
کراچی (سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ کراچی آج دنیا کے بڑے شہروں میں نہیں بلکہ کھنڈرات اور کچرے کے ڈھیروں میں شمار ہو رہا ہے جس کی وجہ جماعتِ اسلامی اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت ہے ۔
ایک نے 9 ٹاؤنز پر قبضہ جما کر اربوں کے فنڈز ہڑپ کئے ، دوسرے نے 17 برس تک سندھ کے وسائل لوٹ کر کراچی کو اندھیروں اور نالیوں کے حوالے کیا،اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ۔ ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی نے اپنے سخت ردعمل میں کہا ہے کہ میرپورخاص، ٹنڈوالہیار، سانگھڑ اور نواب شاہ کے عوام گزشتہ تین دنوں سے بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر پیپلز پارٹی کے وزراء، میئرز اور بلدیاتی نمائندے ایئرکنڈیشنڈ کمروں سے نکلنے کو تیار نہیں،اب وقت آگیا ہے کہ عوام متحدہ قومی موومنٹ کا ساتھ دیں۔