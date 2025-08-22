صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی آج کھنڈرات ، کچرے کے ڈھیروں میں شمار :ایم کیو ایم

  • پاکستان
کراچی آج کھنڈرات ، کچرے کے ڈھیروں میں شمار :ایم کیو ایم

کراچی (سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ کراچی آج دنیا کے بڑے شہروں میں نہیں بلکہ کھنڈرات اور کچرے کے ڈھیروں میں شمار ہو رہا ہے جس کی وجہ جماعتِ اسلامی اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت ہے ۔

 ایک نے 9 ٹاؤنز پر قبضہ جما کر اربوں کے فنڈز ہڑپ کئے ، دوسرے نے 17 برس تک سندھ کے وسائل لوٹ کر کراچی کو اندھیروں اور نالیوں کے حوالے کیا،اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ۔ ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی نے اپنے سخت ردعمل میں کہا ہے کہ میرپورخاص، ٹنڈوالہیار، سانگھڑ اور نواب شاہ کے عوام گزشتہ تین دنوں سے بارش کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر پیپلز پارٹی کے وزراء، میئرز اور بلدیاتی نمائندے ایئرکنڈیشنڈ کمروں سے نکلنے کو تیار نہیں،اب وقت آگیا ہے کہ عوام متحدہ قومی موومنٹ کا ساتھ دیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سورج کی سرگرمیاں جانچنے کیلئے اے آئی سے مدد حاصل

ایک ہفتے میں 55رولر کوسٹرز کی سواری کا ورلڈ ریکارڈ

ایک بار پیٹرول بھروا کر کراچی تا اسلام آباد جانیوالی گاڑی

کوسٹاریکا میں نایاب نارنجی رنگ کی شارک دریافت

انڈونیشیا،معمر جوڑے کی محبت گوگل میپس تصاویر میں عکسبند

کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کے خاتمے کیلئے مالیکیول تیار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak