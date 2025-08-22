بی فار یو سکینڈل: 17ہزار500متاثرین کو ادائیگیاں شروع
راولپنڈی (سٹاف رپورٹر)نیب (راولپنڈی) نے ایک ہی کیس(بی فار یو فراڈ سکینڈل)میں متاثرین کی سب سے بڑی تعداد 17ہزار 500 کو ادائیگیاں شروع کردیں،اس حوالے سے قومی احتساب بیورو (نیب)نے گزشتہ روز اسلام آباد میں اپنے ہیڈکوارٹرز میں وصول شدہ رقوم کے چیک تقسیم کرنے کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا ۔
چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل (ر)نذیر احمد کی زیر صدارت تقریب میں پراسیکیوٹر جنرل احتساب سید احتشام قادر شاہ، ڈائریکٹر جنرلز، سینئر نیب افسران اور بڑی تعداد میں متاثرین نے شرکت کی۔ ابتدائی مرحلے میں 3 ارب70کروڑ روپے کی رقم 17ہزار500 متاثرین میں تقسیم کی جا رہی ہے ، جن میں سے 10ہزارمتاثرین کو مکمل رقم ادا کی جا چکی جبکہ باقی 7ہزار500 متاثرین کو ان کی رقم کا 40 فیصد ابھی دیا جا رہا ہے ،باقی 60 فیصد رقم ملزمان کی جائیدادوں کی نیلامی کے بعد چھ ماہ کے اندر ادا کی جائے گی۔تقریب سے خطاب میں چیئرمین نیب نے نیب کی ترجیحات کا اعادہ کیا، جن میں عوام الناس کو لوٹنے کے بڑے مقدمات پر توجہ مرکوز کرنا اور ملزمان سے 100 فیصد لوٹی ہوئی رقم وصول کر کے متاثرین کو کم سے کم وقت میں واپس کرنا شامل ہے ۔انہوں نے عوام کو مختلف سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے احتیاط اور مکمل تحقیق پر زور دیا۔ چیئرمین نیب نے اس کیس میں نیب راولپنڈی کی پوری ٹیم کیلئے عمرہ پیکیج کا اعلان بھی کیا۔ نیب کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ آئندہ متاثرین کو اپنی رقم وصول کرنے کے لئے نیب دفاتر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رقم ان کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل کر دی جائے گی۔ واضح رہے بی فار یو فراڈ پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی فراڈز میں سے ایک ہے ، جو سیف الرحمن اور اس کے ساتھیوں نے کمپنیوں کے ذریعے آن لائن پونزی سکیم کے طور پر چلایا اور اس سکیم کے تحت عوام سے 7 فیصد ماہانہ منافع کے وعدے کے تحت اربوں روپے جمع کئے تھے ۔ نیب نے معاملے کی تحقیقات 5 فروری 2021 کو شروع کیں اوراس دوران نیب نے ملزمان کے 56 بینک اکاؤنٹس، جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کو منجمد کیا جبکہ آن لائن ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے متاثرین کے دعوؤں کی تصدیق کی۔بعدازاں نیب کی کارروائیوں کے نتیجے میں 7 ارب 30 کروڑ روپے کی ریکوری کا عمل شروع کیا گیا۔