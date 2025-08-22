جے ایس وزارت قانون، صنعت و پیداوار کے 6افسرتبدیل
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی حکومت نے گریڈ 20 اور 21 کے چھ افسر وں کے تبادلے اور تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ،گریڈ 21 کے افسر عثمان یعقوب خان اور گریڈ 20 کے راجہ تنویر اعظمی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے ۔
وزارت قانون و انصاف کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری گریڈ 21 کے محمد اعجاز غنی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ، جبکہ جوائنٹ سیکرٹری وزارت صنعت و پیداوار گریڈ 20 کے محمد ذوالفقار حسین کو پاکستان پوسٹل سروس بھجوا دیا گیا ہے ۔گریڈ 20 کے شہزاد نواز چیمہ کو جوائنٹ سیکرٹری وزارت قانون و انصاف تعینات کیا گیا ۔ ایوانِ صدر سیکرٹریٹ میں تعینات ایڈیشنل سیکرٹری گریڈ 21 کی ارم بخاری کو نیشنل سکول آف پبلک پالیسی میں ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا ہے ۔ اسی طرح نیشنل سکیورٹی ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری گریڈ 20 کے ندیم الرحمٰن کو تبدیل کرکے وزارت صنعت و پیداوار میں تعینات کیا گیا ہے ۔پولیس سروس گریڈ 18 کے مرزا بلال حسن کو ایف سی سے تبدیل کرکے پنجاب پولیس میں تعینات کیا گیا ہے ۔ادھر ڈی جی پاکستان پوسٹ آفس نے گریڈ 19 کے چار افسر وں کے تبادلے کر دیے ہیں۔
شمالی پنجاب سرکل راولپنڈی میں دو نئے ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل تعینات کئے گئے ہیں۔ ڈپٹی پی ایم جی ایڈمن سمیعہ احمرین کی بیرون ملک طویل رخصت منظور کر لی گئی ہے ، ان کی جگہ ڈپٹی سیکرٹری وزارت پارلیمانی امور ذاکر اللہ کو تعینات کیا گیا ہے ۔ڈپٹی پی ایم جی آپریشنز نورالصبا کو تبدیل کرکے پوسٹل ہیڈکوارٹرز میں ڈائریکٹر (آئی پی ایس) تعینات کیا گیا ، جبکہ ان کی جگہ فرحان علی مرزا کو ڈپٹی پی ایم جی آپریشنز مقرر کیا گیا ،دریں اثنا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 21 کے پاکستان پولیس سروس کے 53 افسران کی عبوری سینیارٹی فہرست جاری کر دی ہے فہرست کے مطابق انعام غنی پہلے ، رفعت مختار 28 ویں اور محمد جعفر 53 ویں نمبر پر ہیں۔