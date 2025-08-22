190ملین پاؤنڈز ریفرنس میں سزا اور احتجاج کے 7مقدمات عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ
راولپنڈی (احمد بھٹی)القادرٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ ز ریفرنس میں سزا اور احتجاج کے 7مقدمات بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ بن گئے۔
بانی پی ٹی آئی نے ستمبر ، اکتوبر اور نومبر کے سات مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری دائر نہیں کی ،بانی پی ٹی آئی کو ان سات مقدمات میں دسمبر 2024 میں گرفتار کیا گیاجس پر 6 اور 5 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، پھر جنوری میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کیا گیا ۔ جبکہ ابھی تک راولپنڈی ڈویژن میں نومبر احتجاج کے 30 مقدمات میں گرفتاری یا شامل تفتیش نہیں کیا گیا ہے ۔