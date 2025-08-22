صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشین:نامعلوم افراد کی فائرنگ سی ٹی ڈی سب انسپکٹر شہید

  • پاکستان
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)پشین میں نامعلوم موٹرسائیکل سوار افراد کی فائرنگ سے سی ٹی ڈی کے سب انسپکٹر عنایت اللہ شہید ہو گئے ۔

پولیس کے مطابق سب انسپکٹر عنایت اللہ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ معمول کے فرائض انجام دے رہے تھے ، موٹرسائیکل سوارمسلح افراد نے اچانک فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں عنایت اللہ موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ۔وقوعہ کے بعد پولیس اور دیگر سکیورٹی ادارے موقع پر پہنچ گئے ،لاش کو ہسپتال منتقل کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔

