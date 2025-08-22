صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
این ایف سی محاصل:صوبوں کاحصہ کم کرنیکی تیاریاں شروع

اسلام آباد(مدثرعلی رانا)نئے قومی مالیاتی کمیشن کیلئے محاصل کا فارمولہ تبدیل کئے جانے کی تیاریاں شروع، وفاق یہ چاہتا ہے کہ این ایف سی محاصل میں صوبوں کا کوٹہ کم کیا جائے ۔

 وفاقی وزیرمنصوبہ بندی احسن اقبال نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ خطے کے دیگر ممالک کے مالیاتی ایوارڈز میں آبادی کے لحاظ سے صوبوں کومحاصل کاحصہ کم کیا گیا ہے ، ہم بھی صوبوں کو درخواست کرینگے کہ این ایف سی ایوارڈ میں آبادی کے لحاظ سے محاصل کا حصہ 82 فیصد سے کم کرکے 60 فیصد تک کیا جائے ۔ باوثوق ذرائع کے مطابق صوبوں کا57.5 فیصد کا کوٹہ کم کیا جا سکتا ہے ، صوبوں کیساتھ اتفاق نہ ہونے پر 27 ویں ترمیم کے ذریعے محاصل کا فارمولہ تبدیل کرنے کی تجویز بھی زیرغور ہے ، بے نظیرانکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو منتقل کیا جائے گا، نئے فارمولہ میں کم آبادی، غربت، ٹیکسیشن کی کارکردگی پر کوٹہ مختص کئے جانے کی تجاویز شامل ہیں ، نئے قومی مالیاتی کمیشن کے تحت صوبوں کو خود آمدن بڑھانا ہو گی ۔وزیرخزانہ محمداورنگزیب نے نئے این ایف سی کی تشکیل کیلئے اہم میٹنگ کی جس میں موجودہ ساتویں این ایف سی کے اعدادوشمار کا جائزہ لیا گیا ۔

بے نظیرانکم سپورٹ پروگرام کے تحت فنڈز، صوبوں کی جانب سے ٹیکس میں حصہ سمیت دیگر اہم اعدادوشمار کا جائزہ لیا گیا۔ وزیرخزانہ کی جانب سے وزارت خزانہ حکام کو ورکنگ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی جس کا آئندہ میٹنگ میں جائزہ لیا جائے گا ۔نئے این ایف سی کیلئے رواں ماہ اگست کے دوران صوبوں کیساتھ پہلی میٹنگ مؤخر ہو چکی ہے جو اب ستمبر یا اکتوبر میں ہو گی، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خیبرپختونخوا کی جانب سے وزیراعظم شہبازشریف کو خط لکھا گیا ہے جس میں این ایف سی کیلئے میٹنگ کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ نئے فارمولہ پر حتمی تجاویز کی وزیراعظم کی منظوری کے بعد صوبوں سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا صوبوں کی جانب سے بھی وفاق کو این ایف سی ایوارڈ کیلئے کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کی جا چکی ہے ،نئے تشکیل دئیے جانے والے کمیشن بارے آئی ایم ایف کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔

