بارش :حکومت سندھ معذرت خواہ
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ کے سینئر وزیر، وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ جون سے موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں جانی نقصان ہوا ہے۔
خیبر پختونخوا میں 427، پنجاب میں 165، سندھ میں 40، بلوچستان میں 22، آزاد کشمیر میں 56 اور اسلام آباد میں 8 افراد جاں بحق ہوئے ، جبکہ تھرپارکر میں 198 ملی میٹر بارش کے باعث 3 افراد اور 18 مویشی ہلاک ہوئے ۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کراچی میں 19 اگست کو اوسطاً 120 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، لگاتار بارش سے شہریوں کو اربن فلڈنگ اور ٹریفک کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر بارش وقفے وقفے سے ہوتی تو اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے ، کراچی میں زیادہ تر اموات کرنٹ لگنے سے ہوئیں جبکہ کے الیکٹرک اور حیسکو نے نااہلی کا مظاہرہ کیا اور کئی علاقوں میں 48 گھنٹے تک بجلی بند رہی،اس کے باوجود بلدیاتی ادارے ، میئر اور صوبائی انتظامیہ سڑکوں پر موجود رہے ،عوام کو تکلیف پہنچنے کا ہمیں احساس ہے اور اس پر سندھ حکومت معذرت خواہ ہے ، مگر کچھ میڈیا ہاؤسز نے منظم منصوبہ بندی کے تحت حکومت کے خلاف مہم چلائی، پیپلز پارٹی کی حکومت پر وہ جماعتیں بھی تنقید کر رہی ہیں جن کے اپنے ادوار میں چھوٹی بارش پر بھی سیکڑوں اموات ہوئیں اور شہر کئی کئی دن تباہ حالی کا شکار رہا۔