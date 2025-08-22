صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
شکر ہے ، سیاسی کمیٹی میں نہیں

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ اللّٰہ کا شکر ہے میں سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی میں نہیں ہوں، میں پارلیمانی کمیٹی میں ہوں اور بانی کا جو فیصلہ آتا ہے اسے قبول کرتے ہیں۔

اسلام آباد میں نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شاندانہ گلزار نے کہا کہ یہ کھمبا الیکشن تھا، جن لوگوں کو کوئی جانتا تک نہ تھا وہ بانی کے نام پر اسمبلی میں آئے ۔شاندانہ گلزار نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں، محمود اچکزئی کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بانی نے اس سے قبل بنایا تھا، بانی پی ٹی آئی نے خود محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے ۔انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ایسا شخص چاہیے تھا جو سچ بول سکے اور کھل کر پاکستان کا دفاع کرسکے ، پاکستان اور آئین کے حق میں کوئی تو بولے ، اگر بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کردیا ہے تو اس پر اتنا چھوٹا دل کرنے کی ضرورت کیا ہے ؟۔

