کاہنہ:مچھلی فارم میں نہاتے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر )کاہنہ کے علاقے میں مچھلی فارم میں ڈوب کر2کمسن بھائیوں سمیت 3 بچے جاں بحق ہو گئے ، پولیس نے لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا ۔
تفصیلات کے مطابق لاہورمیں کاہنہ کے علاقہ پانڈو کی گاؤں کے رہائشی 12 سالہ حسنین، 9 سالہ زین اور 10 سالہ علی عثمان صوئے اصل میں چیئرمین بشیرکے مچھلی فارم کے تالاب میں نہا رہے تھے کہ اس دوران گہرے پانی میں چلے گئے اور تینوں بچے ڈوب کر جاں بحق ہوگئے ،جاں بحق علی عثمان اور زین دونوں بھائی تھے ۔ تینوں بچوں کی لاشوں کو پانی سے نکال کر پولیس نے تحویل میں لے لیااور قانونی کارروائی شروع کر دی۔بچوں کی ناگہانی اموات کی خبر سن کردونوں گھروں میں کہرام مچ گیا، والدہ غم سے بے ہوش۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعہ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ایس پی ماڈل ٹاؤن سے رپورٹ طلب کر لی جبکہ واقعہ کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا حکم دیدیا ۔