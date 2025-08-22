صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاہنہ:مچھلی فارم میں نہاتے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق

  • پاکستان
کاہنہ:مچھلی فارم میں نہاتے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر )کاہنہ کے علاقے میں مچھلی فارم میں ڈوب کر2کمسن بھائیوں سمیت 3 بچے جاں بحق ہو گئے ، پولیس نے لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا ۔

تفصیلات کے مطابق لاہورمیں کاہنہ کے علاقہ پانڈو کی گاؤں کے رہائشی 12 سالہ حسنین، 9 سالہ زین اور 10 سالہ علی عثمان صوئے اصل میں چیئرمین بشیرکے مچھلی فارم کے تالاب میں نہا رہے تھے کہ اس دوران گہرے پانی میں چلے گئے اور تینوں بچے ڈوب کر جاں بحق ہوگئے ،جاں بحق علی عثمان اور زین دونوں بھائی تھے ۔ تینوں بچوں کی لاشوں کو پانی سے نکال کر پولیس نے تحویل میں لے لیااور قانونی کارروائی شروع کر دی۔بچوں کی ناگہانی اموات کی خبر سن کردونوں گھروں میں کہرام مچ گیا، والدہ غم سے بے ہوش۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے واقعہ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ایس پی ماڈل ٹاؤن سے رپورٹ طلب کر لی جبکہ واقعہ کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کا حکم دیدیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : پاکستان کیخلاف کھیلنے کیلئے بھارتی ٹیم کو گرین سگنل

محمد عامر ٹی ٹونٹی میں 400وکٹیں حاصل کرنیوالے دوسرے پاکستانی

بھارتی پلیئرز کیلئے برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ

ہنڈرڈ کرکٹ ، ٹرینٹ راکٹس کی چوتھی فتح

بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

آسٹریلیا اور جنوبی افریقا آج مد مقابل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak