گوجرانوالہ:سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلہ، ڈاکو ہلاک،3گرفتار
گوجرانوالہ، اوکاڑہ (کرائم رپورٹر،خبر نگار)گوجرانوالہ کی تھانہ صدر اور اروپ کے علاقوں میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک ڈاکو ہلاک ،3زخمی حالت میں گرفتار، ایک موقع سے فرار ہوگیا۔
جبکہ اوکاڑہ کے تھانہ اے ڈویژن اورتھانہ گوگیرہ کی حدود میں 3 پولیس مقابلوں میں5 ڈاکو گرفتار اور 4 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ۔ گرفتار ڈاکو 83 سنگین مقدمات میں ملوث پائے گئے ۔ترجمان کے مطابق سی سی ڈی کی ٹیموں نے گوجرانوالہ کے تھانہ صدر اور اروپ کے علاقوں میں ناکہ بندی کر رکھی تھی ۔ مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکا لیکن ملزمان نے رکنے کی بجائے سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی،جوابی فائرنگ میں خطرناک ڈاکو ابرار اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کرمارا گیا،جو متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔دوسری کارروائی میں سی سی ڈی ٹیم نے ڈاکو نعمت اور فیصل رحمان کو روکا تو انہوں نے فائرنگ کرکے فرار ہونے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل ڈیوائیڈر سے ٹکرا نے سے دونوں ڈاکوئوں کی ایک ایک ٹانگ ٹوٹ گئی،تیسری کارروائی میں متعدد بار سزا یافتہ عادی موٹر سائیکل چور علی عرف بلاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس اوکاڑہ تھانہ اے ڈویژن حدود میں بین الاضلاعی ڈکیت گینگ سے مقابلہ میں ایک خطرناک ڈاکو علی حیدر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا،جبکہ تھانہ گوگیرہ کی حدود میں 2 پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو نیاز فرید،غلام فرید اور شہر یار کراس فائرنگ میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آکر زخمی ہوگئے جنہیں زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، تیسرا پولیس مقابلہ بھی تھانہ گوگیرہ کی حدود میں ہوا جہاں ایک ڈاکو فخر عرف فخری پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔