ڈاکوچور شہریوں کے درپے ،کئی وارداتیں ، لوٹ مار
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور کاروں سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔
بتایاگیاہے کہ ڈاکو ڈیفنس میں حمزہ سے 1لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل فون، نوانکوٹ میں گلزار سے 1 لاکھ10ہزار روپے اور موبائل فون،جوہر ٹائون میں ایوب سے 1 لاکھ روپے اور موبائلفون، سول لائنز میں جبار سے 1لاکھ روپے اور موبائل فون اورنشترکالونی میں ناصر سے 1لاکھ روپے موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کرلے گئے ۔چور ستوکتلہ اور شفیق آباد سے کاریں جبکہ اچھرہ ،مستی گیٹ اور فیصل ٹاؤن سے موٹرسائیکلیں چوری کرکے رفوچکر ہوگئے ۔