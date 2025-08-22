صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوکی: لڑکی کے اغواء کے بعد قتل کا معمہ حل ، بھائی اور باپ ملوث

  • پاکستان
پتوکی: لڑکی کے اغواء کے بعد قتل کا معمہ حل ، بھائی اور باپ ملوث

پتوکی(تحصیل رپورٹر)16 سالہ لڑکی کے اغواء کے بعد قتل کا معمہ حل ہوگیا،قاتل بھائی اور باپ نکلا،تھانہ صدر پولیس نے باپ بیٹے کو گرفتار کرلیا۔

ڈی ایس پی سرکل پروکی رانا سجاد اکبر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کچھ عرصہ قبل لڑکی اریج غفار کو قتل کرکے نہر میں پھینک دیا گیا تھا ،مقتولہ کی والدہ نے تحریری درخواست دی کہ اسکی بیٹی کو اغواء کیا گیا ہے ،واقعے کا مقدمہ تھانہ صدر میں درج کرکے تحقیقات کی جارہی تھیں،باپ بیٹے کا کردار مشکوک نظر آنے پر ملزموں کو حراست میں لیا گیا،3 روز بعد دوران تفتیش ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا،ملزموں کی جائے وقوعہ کی نشاندہی پر مقتولہ کی لاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak