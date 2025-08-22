رکشہ ڈرائیور کھمبے پر چڑھ گیا ریسکیواہلکارناکام ،بیوی نے نہ لڑنے کا وعدہ کرکے اتارا
لاہور(کرائم رپورٹر )فیروز پور روڈپر ارفع کریم ٹاور کے قریب غربت سے تنگ رکشہ ڈرائیور بیوی سے جھگڑا کرنے کے بعد 11 ہزار کے وی کے کھمبے پر چڑھ گیا،5گھنٹے بعد بیوی نے اسے نیچے اترنے پر آمادہ کیا اور ریسکیو اہلکار وں نے کرین کی مدد سے نیچے اتارا۔
بتایاگیاہے کہ چوہنگ کے رہائشی رکشہ ڈرائیور نواز کا گھر میں غربت کے باعث اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ، جس کے بعد وہ ارفع کریم ٹاور کے پاس اپنا رکشہ کھڑا کرکے 11 ہزار کے وی کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ شہریوں نے ریسکیو اور پولیس کو اطلاع دی ،نیچے اتارنے کی کوشش پر دھمکی دیتارہاکہ میں تاروں کو چھوکر زندگی ختم کرلوں گا۔ اسکی بیوی اور بچوں کو چوہنگ سے بلایا گیا،بیوی نے واسطے دے کراورنہ لڑنے کے وعدے کرکے اسے نیچے اترنے پر آمادہ کیا ۔ کھمبے سے اتارنے کے بعد پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی ۔ایس پی ماڈل ٹاؤن کا کہنا ہے کہ نواز کا ذہنی توازن درست نہیں اورمالی حا لات خراب ہیں،اسے پنجاب حکومت کی طرف سے مالی سپورٹ کا وعدہ کرکے نیچے اتارا گیا ہے ۔