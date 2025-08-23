صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین : امداد کیلئے صوابی پہنچ گئے

  • پاکستان
سیلاب متاثرین : امداد کیلئے صوابی پہنچ گئے

صوابی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے خیبرپختونخوا کے ضلع صوابی پہنچ گئے۔

 متاثرہ گھروں اور علاقے میں نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرہ افراد میں اشیائے ضروریہ بھی تقسیم کیں۔شاہد آفریدی نے سیلاب سے متاثرہ علاقے دالوڑی پایاں کا دورہ کیا اور سانحہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی۔ ڈپٹی کمشنر نصراللہ خان کی جانب سے شاہد آفریدی کو سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ بھی دی گئی۔اس موقع پر شاہدآفریدی کا کہنا تھادکھ کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں، اپنی اور فاؤنڈیشن کی طرف سے جتنا ہو سکا متاثرین کی مدد کرونگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بھارتی پنجابی فلموں کے کامیڈین جسوندر سنگھ بھلا چل بسے

انیتا اڈوانی کا جائیداد تنازع پر ردعمل، مکافات عمل کا تذکرہ

دانش کی ہیروئن نہیں تو ماں کا کردار ہی دیا جائے :عتیقہ

میں اب ڈپریشن سے نکل چکا اور بہتر ہوں:انوراگ کیشپ

آئمہ بیگ کی ڈنر نائٹ پر بولڈ ڈریسنگ، سوشل میڈیا پر تنقید

روبی انعم کا نامناسب رویہ، ریشم کی بشریٰ انصاری سے معذرت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak