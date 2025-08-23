سیلاب متاثرین : امداد کیلئے صوابی پہنچ گئے
صوابی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے خیبرپختونخوا کے ضلع صوابی پہنچ گئے۔
متاثرہ گھروں اور علاقے میں نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرہ افراد میں اشیائے ضروریہ بھی تقسیم کیں۔شاہد آفریدی نے سیلاب سے متاثرہ علاقے دالوڑی پایاں کا دورہ کیا اور سانحہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی۔ ڈپٹی کمشنر نصراللہ خان کی جانب سے شاہد آفریدی کو سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ بھی دی گئی۔اس موقع پر شاہدآفریدی کا کہنا تھادکھ کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں، اپنی اور فاؤنڈیشن کی طرف سے جتنا ہو سکا متاثرین کی مدد کرونگا۔