نااہلی ،وکلا سے مزید دلائل طلب

  • پاکستان
نااہلی ،وکلا سے مزید دلائل طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر کی نااہلی کیخلاف درخواست پر کارروائی ملتوی کرتے ہوئے وکلا سے مزید دلائل طلب کر لیے ۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے احمد خان بھچر کی درخواست پر سماعت کی جس میں اسمبلی رکنیت سے نا اہلی کے نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا گیا ،عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں پیش ہوکر مسئلہ حل کیوں نہیں کر دیتے ۔ وکیل نے بتایا کہ سزا کیخلاف اپیل کی جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کی لیکن اپیل ابھی سماعت کیلئے مقرر نہیں کی گئی۔وکیل نے بتایا کہ کسی بھی ملزم یا مجرم کے بنیادی آئینی حقوق ختم نہیں کئے جاسکتے ۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے اعتراض کیا کہ اشتہاری جب تک پیش نہیں ہوگا ، ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔

