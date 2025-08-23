صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
شبلی فراز کی سیٹ خالی رہیگی

پشاور(این این آئی)پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دینے کے فیصلے سے عدالت عظمی کا سر بلند ہوا ہے ۔

پشاور ہائیکورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اعظم سواتی نے کہا کہ یہ فیصلہ انسانی حقوق کی بنیاد پر ہوا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی عدالتیں حق اور انصاف کا فیصلہ دے سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر چنا، کوشش کروں گا کہ بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات ہو، ہم شبلی فراز کی عزت کیلئے ان کی سیٹ کو خالی چھوڑیں گے ۔ 

