قومی مالیاتی کمیشن تشکیل،وزیرخزانہ چیئرمین:وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تجاویز تیارکی جائینگی،قومی نوعیت کے بڑے منصوبوں سے متعلق سفارشات پیش ہونگی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) صدر مملکت آصف علی زرداری نے 11واں قومی مالیاتی کمیشن (این ایف سی )تشکیل دے دیا تاکہ قابل تقسیم وسائل کی مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کے لیے نئے ایوارڈ کا اعلان کیا جا سکے ، نیشنل فنانس کمیشن کے ارکان کی تعداد 9 ہوگی، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیشن کے چیئرمین ہوں گے ۔
کمیشن وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تجاویز تیار کرے گا اور قومی نوعیت کے بڑے منصوبوں سے متعلق سفارشات پیش کرے گا۔وزارت خزانہ نے 21 جولائی 2020ء کے نوٹیفکیشن کو منسوخ کرتے ہوئے نیا نوٹیفکیشن جاری کردیا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ 21 جولائی 2020ء کو تشکیل دیا گیا نیشنل فنانس کمیشن اب تحلیل تصور ہوگا۔کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری کردئیے گئے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ قومی مالیاتی کمیشن کے ارکان ہوں گے ، چاروں صوبوں سے ایک ایک ماہر کو کمیشن میں شامل کیا گیا ہے ۔پنجاب سے ناصر محمود کھوسہ ، سندھ سے اسد سید ،خیبرپختونخوا سے ڈاکٹر مشرف رسول اور بلوچستان سے فرمان اللہ بطور ماہر این ایف سی کے رکن ہوں گے ۔قومی مالیاتی کمیشن وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تجاویز دے گا۔نوٹیفکیشن کے مطابق آرٹیکل 160 کی شق (2) کے تحت این ایف سی کے بنیادی مقاصد میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹیکسوں کی خالص آمدن کی تقسیم، وفاق کی جانب سے صوبوں کو گرانٹس اِن ایڈ دینے کے معاملات، وفاق اور صوبوں کے قرض لینے کے اختیارات، صوبائی دائرہ کار میں آنے والے اخراجات کی شراکت، بین الصوبائی معاملات پر اخراجات کی تقسیم، قومی نوعیت کے منصوبوں پر مشترکہ مالی ذمہ داری اور صدرِ مملکت کی جانب سے بھیجے گئے دیگر مالیاتی امور پر سفارشات دینا شامل ہیں، وزارتِ خزانہ کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرے گی۔
واضح رہے کہ آئین کے مطابق ہر 5 سال بعد این ایف سی تشکیل دیا جاتا ہے جس میں وفاق اور صوبوں کے وزرا قانونی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ کمیشن میں ہر صوبے سے ایک غیر حکومتی رکن کی شمولیت بھی لازمی ہے ۔این ایف سی ایوارڈ کے تحت وفاق کی مجموعی آمدنی میں سے طے شدہ فارمولے کے تحت صوبوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے ۔دسویں این ایف سی ایوارڈ کی میعاد 21 جولائی کو مکمل ہو چکی ہے ، ساتواں ایوارڈ اب تقریباً 15 سال سے نافذ ہے ، جو پانچ سالہ مدت سے زیادہ ہے ، صدر نے ہر سال اس ایوارڈ کی مدت میں توسیع کی ہے کیونکہ مرکز اور صوبوں کے درمیان نئے فارمولے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبوں کا این ایف سی ایوارڈ میں حصہ کم کرنے کی تجویز ہے ، مجوزہ پلان پر صوبوں کے اعتراضات ہیں اور سندھ کی جانب سے اس تجویز کو مسترد کیا جاچکا ہے ۔ ذرائع کے مطابق اب نیا این ایف سی تشکیل دے دیا گیا ہے جو کہ قومی محاصل کی صوبوں میں تقسیم کے فارمولے اور نئے این ایف سی ایوارڈ کیلئے سفارشات تیار کرے گا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے بھی حکومتی اخراجات میں کمی کا مطالبہ کررکھا ہے اور اب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے دباو پر ہی وفاقی حکومت نے اخراجات میں واضح کمی کے پلان پر کام شروع کیا ہے ۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کارکردگی سے مشروط کرنے کی تجویز ہے ، جبکہ منصوبے کے تحت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کیلئے بھی واضح فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے ۔وزارت خزانہ کے مطابق وفاق کو گزشتہ مالی سال 7 ہزار 444 ارب روپے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا جبکہ رواں مالی سال مالی خسارے کا تخمینہ 6 ہزار 501 ارب روپے ہے ۔منصوبے کا مقصد قرضوں کی ادائیگی اور بجٹ خسارے میں کمی لانا ہے ، قرضوں پر سود، سماجی تحفظ، دفاع، ترقیاتی اخراجات، سبسڈیز وفاق کے بڑے خرچے ہیں، صرف قرضوں پر سود کی مد میں رواں مالی سال 8 ہزار 207 ارب خرچ ہوں گے ۔ذرائع کے مطابق این ایف سی میں صوبوں کو دئیے گئے 57.5 فیصد حصے پر نظرثانی ضروری ہے تعلیم، صحت، ماحولیات کے شعبوں میں بہتر کارکردگی سے صوبوں کو فنڈز ملنے کا امکان ہے ، دیامر بھاشا سمیت بڑے ڈیمز کے لیے بھی این ایف سی سے حصہ نکالنے کی تجویز ہے ۔ این ایف سی میں آبادی کے فارمولے کا وزن 82 فیصد سے کم کرنے کی تجویز ہے ۔ وفاقی حکومت کے پاس زیادہ وسائل دستیاب ہونے سے آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہونگی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا این ایف سی ان تمام تجاویز کا جائزہ لے گا اور وفاق اور صوبوں کی باہمی مشاورت و اتفاق رائے سے نئے این ایف سی ایوارڈ کا اعلان کیا جائے گا۔