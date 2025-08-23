فیلڈ مارشل سے چینی وزیرخارجہ کی ملاقات،پاکستان کی خود مختاری کیلئے حمایت کاعزم
راولپنڈی(دنیا نیوز)چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی جس میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے دوطرفہ عزم کا اظہار کیا گیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس اہم ملاقات میں علاقائی سکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر دونوں جانب سے سدا بہار سٹر ٹیجک شراکت داری کو مضبوط بنانے اور علاقائی و بین الاقوامی فورمز پر تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ترقی اور خود مختاری کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے علاقائی و عالمی فورمز پر رابطہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا، ملاقات کا اختتام علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کیلئے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔بعدازاں چینی وزیر خارجہ وانگ ژی پاکستان کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ، انہیں ہوائی اڈے پر نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے رخصت کیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں لکھا چینی وزیرخارجہ وانگ ژی کی اسلام آباد میں پاکستانی وزیراعظم شہبازشریف سے ملاقات ہوئی ، عالمی منظرنامہ کیسابھی ہواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،چین اورپاکستان کے درمیان روایتی دوستی غیرمتزلزل اور اٹوٹ ہے ، چین ہمیشہ سے پاکستان کا سب سے قابل اعتماد پارٹنر اور مضبوط حامی رہا ہے ۔