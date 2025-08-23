وفاقی کابینہ:یوٹیلیٹی سٹور زختم،خصوصی اقتصادی زونز کیلئے نئی ترامیم کی منظوری:میرا ایک ہی مقصد سرمایہ کاری لانا:وزیراعظم
اسلام آباد(نامہ نگار، دنیا نیوز، نیوزایجنسیاں) وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن ختم کرنیکی منظوری دے دی جبکہ زرعی پیداواری لاگت کم کرنے کیلئے کمیٹی قائم کر دی گئی ، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا میراایک ہی مقصد ملک میں سرمایہ کاری لانا ہے ، سیلاب متاثرین کی بحالی مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔
وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں بارشوں و سیلابی صورتحال میں جاں بحق ہونے والوں کیلئے خصوصی دعا کی گئی،وزارت غذائی تحفظ کی سفارش پر کابینہ میں یوریا کی قیمتوں میں توازن کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں،وزیر اعظم نے کہا کسانوں کی پیداوار میں اضافے کیلئے ان کی پیداواری لاگت کو کم کرنا ہوگا،وزیرِ اعظم نے اس حوالے سے وزیرِ ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک، وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک، وزیرِ غذائی تحفظ رانا تنویر ، مشیر وزیرِ اعظم محمد علی اور معاون خصوصی صنعت ہارون اختر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔وفاقی کابینہ کو وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تحلیل کی سمری منظوری کیلئے پیش کی گئی۔
جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا،31 جولائی سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن ختم کر دیا گیا ہے ،تحلیل کے دوران وزیرِ اعظم کی ہدایت پر ملازمین کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے گا،وزیرِ اعظم نے اس عمل کو شفاف طریقے سے حتمی شکل دینے اور ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تمام تر قانونی و دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے ۔ وفاقی کابینہ نے خصوصی اقتصادی زونز قانون 2012 میں ترمیم کی اصولی منظوری دے دی، نئی ترامیم کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کو مزید کاروبار و سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کیا جائے گا جس سے صنعتوں کی تعمیر کی رفتار میں اضافہ ہوگا،وفاقی کابینہ نے قومی اقتصادی کونسل کی مالی سال 2023-24 کی سالانہ رپورٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی بھی منظوری دے دی جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی ) کے 19 اگست 2025 کو منعقدہ اجلاس اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کیسز کے 18 اگست 2025 کو منعقدہ اجلاس میں کئے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔
وزیراعظم نے کابینہ سے گفتگو میں کہا ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 700 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں،سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیرنوکا کام مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ،متاثرین کی امداد اور بحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ،مل کر کام جاری رکھیں گے ،پانی کے بہاؤ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کا معاوضہ کب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں ادا کرتی رہیں گی،ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لئے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں،دورہ چین کے دوران ایس سی او اجلاس میں شرکت کے علاوہ چینی قیادت سے دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی، سی پیک کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہوگا۔ دریں اثنا وزیراعظم شہبازشریف نے زرعی شعبہ میں 300 مزید پاکستانی طلباء کو تربیت کیلئے چین بھیجنے کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرا ایک ہی مقصد ملک میں سرمایہ کاری لانا ہے ۔ زرعی شعبے میں تربیت کے لیے نوجوانوں کو میرٹ پر منتخب کیا گیا۔زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپوراستفادہ کریں گے ،زرعی شعبے کی جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے ، زرعی شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ پاکستانی طلبا کوتربیت دینے پرچینی قیادت کے مشکورہیں، چین پاکستان کا بااعتماد اوربہترین دوست ہے ،تربیت کے لیے چاروں صوبوں سے نوجوانوں کومنتخب کیا گیا۔
تربیتی پروگرام میں بلوچستان کا 10فیصد اضافی کوٹہ رکھا گیا ہے ، بلوچستان کوترقی میں دوسرے صوبوں کے برابرلانے کا فیصلہ کیا ہے ،زرعی شعبے میں ہم سے پیچھے رہ جانے والے ممالک آج بہت آگے نکل گئے ۔ انہوں نے چین جانے والے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ چین میں اپنے قیام کے دوران پاکستان کی بہترین نمائندگی کریں اور جدید مہارتوں کو سیکھنے پر توجہ دیں، ساتھی طلباء اور اساتذہ سے روابط استوار کریں۔ وزیراعظم نے زرعی گریجویٹس پر زور دیا کہ چین سے کاٹن کے ہائبرڈ بیج کی ٹیکنالوجی حاصل کریں تاکہ کاٹن کی پیداوار جو کبھی 14 ملین تھی اور آج 4 ملین پر آ گئی ہے ، اس میں ہم بہتری لا سکیں۔انہوں نے کہا ایس سی اوسمٹ میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کروں گا، میرا ایک ہی مقصد ملک میں سرمایہ کاری لانا ہے ، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر ملک کوترقی کی طرف لے جائیں گے ، پاکستان کی ترقی کی کنجی اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے ۔علاوہ ازیں وزیراعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر نثار چیمہ اور ذوالفقار چیمہ نے ملاقات کی ، جس میں گوجرانوالہ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، این اے 66 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے چیمہ برادران نے پارٹی کے فیصلے کی حمایت کرنے کا اعلان کیا اور پارٹی کے نامزد امیدوار کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ۔