صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:نیب کیس میں سزاکاٹ کررہا ہونیوالے سابق ڈپٹی سیکرٹری الزامات سے بری

  • پاکستان
سپریم کورٹ:نیب کیس میں سزاکاٹ کررہا ہونیوالے سابق ڈپٹی سیکرٹری الزامات سے بری

اسلام آباد (دنیا نیوز)سپریم کورٹ نے نیب کیس میں3سال اپنی سزا کاٹنے والے سابق ڈپٹی سیکرٹری سردارحسین کو الزامات سے بری کردیا، سردار حسین کو پاکستان ٹوبیکو بورڈ میں کرپشن پر 2015 میں سزا سنائی گئی تھی۔

سابق ڈپٹی سیکرٹری سردار حسین کو تین سال قید، 45 لاکھ جرمانہ ہوا تھا، سردار حسین نے میرٹ پر بریت کیلئے اپیل دائر کی تھی۔جسٹس اطہرمن اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کردیافیصلے کے مطابق سردار حسین قید بھگت کر رہا ہو چکے ہیں ، ملزم کیخلاف کرپشن کا کیس نہیں بنتا، بوگس چیکس بنانے کا اعتراف کیشئر کر چکا ہے ۔عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سردار حسین کیخلاف مالی فوائد کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، سردار حسین کے کسی خاندان میں بھی کسی پر مالی فوائد لینے کے شواہد نہیں ہیں۔فیصلے کے مطابق سردار حسین کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے ، ٹرائل کورٹ اور ہائیکورٹ کا سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے ۔واضح رہے کہ سردار حسین نے 2018 سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی، 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس عرفان سعادت نے تحریر کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آئی لاوا یو ، پروپوزل کے دوران آتش فشاں پھٹ پڑا

کینسر کے پھیلاؤ کی تشخیص کیلئے ہیرے سے بنا سینسر تیار

بھارت میں پیسوں کے بجائے کچرا وصول کرنیوالے کیفے

گاڑی کی نمبر پلیٹ سے لاٹری جیتنے والا امریکی شہری

آسٹریا کی جیل میں دنیا کا سب سے وزنی قیدی بند

جاپان ، روزانہ سمارٹ فون کے استعمال کی حد 2 گھنٹے متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak