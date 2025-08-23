سپریم کورٹ:نیب کیس میں سزاکاٹ کررہا ہونیوالے سابق ڈپٹی سیکرٹری الزامات سے بری
اسلام آباد (دنیا نیوز)سپریم کورٹ نے نیب کیس میں3سال اپنی سزا کاٹنے والے سابق ڈپٹی سیکرٹری سردارحسین کو الزامات سے بری کردیا، سردار حسین کو پاکستان ٹوبیکو بورڈ میں کرپشن پر 2015 میں سزا سنائی گئی تھی۔
سابق ڈپٹی سیکرٹری سردار حسین کو تین سال قید، 45 لاکھ جرمانہ ہوا تھا، سردار حسین نے میرٹ پر بریت کیلئے اپیل دائر کی تھی۔جسٹس اطہرمن اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کردیافیصلے کے مطابق سردار حسین قید بھگت کر رہا ہو چکے ہیں ، ملزم کیخلاف کرپشن کا کیس نہیں بنتا، بوگس چیکس بنانے کا اعتراف کیشئر کر چکا ہے ۔عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سردار حسین کیخلاف مالی فوائد کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، سردار حسین کے کسی خاندان میں بھی کسی پر مالی فوائد لینے کے شواہد نہیں ہیں۔فیصلے کے مطابق سردار حسین کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے ، ٹرائل کورٹ اور ہائیکورٹ کا سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے ۔واضح رہے کہ سردار حسین نے 2018 سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی، 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس عرفان سعادت نے تحریر کیا ہے ۔