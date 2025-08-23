بارشوں کا ممکنہ آٹھواں سپیل،مریم نواز کا بڑے شہروں میں پیشگی انتظامات کا حکم
لاہور (سیاسی نمائندہ ) وزیراعلیٰ مریم نواز نے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر تمام بڑے شہروں لاہور، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سرگودھا، گجرات اور گوجرانوالہ کے اضلاع میں پیشگی انتظامات کا حکم جاری کر دیا۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ پی ڈی ایم اے پنجاب کے پیشگی الرٹس، ایس او پیز اور ہدایات پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔وزیراعلیٰ نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لئے امدادی ٹیموں کو بروقت متاثرہ علاقوں میں متعین کرنے اور آبادی کے بروقت انخلا کے لئے مساجد اور لاؤڈ سپیکرز پر اعلانات کرنے کی ہدایت کی۔مریم نواز شریف نے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو ایس ایم ایس (میسیج )بھیج کر آگاہ کرنے کی ہدایت کی اور سیلاب متاثرین کے علاج و معالجہ کے لئے کلینک آن ویل اور فیلڈ ہسپتال متعین کرنے کا حکم دیا۔وزیراعلیٰ پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کی ویکسی نیشن اور علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنے ، پی ڈی ایم اے پنجاب انتظامیہ اور اداروں کو دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج سے ملحقہ علاقوں میں خصوصی انتظامات کی ہدایت کی۔دریائے ستلج سے ملحقہ علاقوں میں ریسکیو، انتظامیہ، پولیس اور دیگر محکموں کو ضروری اقدامات اور دریاؤں کے پاٹ میں مقیم آبادیوں کا فوری انخلا یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
وزیراعلیٰ نے مال مویشی کی بروقت منتقلی کے لئے پیشگی اقدامات کا حکم دیا۔عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر تشدد اور نفرت کا نشانہ بننے والے افراد کے عالمی دن کے موقع پر جاری اپنے ایک پیغام میں مریم نواز نے کہا ہے کہ مذہبی تعصب کی بنا پرظلم سہنے والے مظلوموں کے ساتھ ہیں، دین اسلام محبت امن اور رواداری کا درس دیتا ہے ، ہر سطح پر مذہبی رواداری اور باہمی احترام کافروغ ہمارا عزم ہے ۔انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا دنیا بھر میں ایک کڑوی اور تلخ حقیقت ہے ،مساجد پر حملے ،حجاب پہننے والی خواتین پر پابندیاں اور مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑنے کی روش انسانیت کیلئے المیہ ہے ۔وزیر اعلی ٰ نے کہا کہ فلسطین کی زمین خونِ شہدا سے سرخ ہے ،معصوم بچوں کی آہیں گولیوں کی گھن گرج میں دفن ہو رہی ہیں،کشمیر کی وادیاں آج بھی صدیوں پرانے دکھوں سے لہو لہان ہیں،کشمیر اور غزہ انسانیت کے ضمیر پر سوال ہیں جن کا جواب عالمی برادری ابھی تک دینے سے قاصر ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیشہ ہر اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں جو مذہبی بنیادوں پر ظلم وزیادتی کا شکار ہورہے ہیں،دین اسلام محبت امن اور رواداری کا درس دیتا ہے ،ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور رہیں گے ۔