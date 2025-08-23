گلگت بلتستان:گلیشئر پھٹنے سے سیلاب،غذر میں تباہی ،متعدد دیہات زیرآب
غذر، گلگت، اسلام آباد، لاہور (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک، اسٹاف رپورٹر) گلگت بلتستان کے ضلع غذر میں گلیشئر پھٹنے سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی، متعدد دیہات زیر آب آ گئے جبکہ 70 سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہوگئے ۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند ہے ، تالی داس نالہ میں دونوں اطراف سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس کے باعث راؤشن گاؤں کی آبادی محصور ہوگئی۔وزیر داخلہ جی بی شمس لون نے بتایا کہ سیلاب نے غذر میں شدید تباہی مچائی تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کچھ افراد کے پھنسنے کی اطلاع پر پاک فوج کے ہیلی کاپٹر طلب کیے گئے ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 200 افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکال کر یانگل اور سمل منتقل کیا گیا، تاہم غذر میں عارضی جھیل پھٹنے کا خدشہ موجود ہے ۔پاکستان میں 13 ہزار سے زائد گلیشئر ہیں جو قطبی علاقوں کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق چترال اور گلگت بلتستان میں 10 ہزار کے قریب گلیشئرز موسمیاتی تبدیلی کے باعث تیزی سے پگھل رہے ہیں۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ گپیس وادی کے تلی داس اور راؤشن دیہات میں رات گئے گلیشئر پھٹنے سے دریائے غذر کئی گھنٹوں تک بند رہا جس سے نشیبی علاقوں کو خطرات لاحق ہو گئے ۔جی بی کے سیکرٹری فدا حسین کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ سیلابی ریلے نے تلی داس اور راؤشن دیہات کے زیریں علاقوں کو بہا دیا۔ مقامی چرواہوں نے بروقت اطلاع دے کر کئی انسانی جانیں بچائیں۔ عینی شاہدین کے مطابق گاؤں کا 80 فیصد حصہ بہہ گیا۔ متاثرین نے بتایا کہ چرواہوں نے موبائل فون پر لوگوں کو خبردار کیا جس سے بڑی تباہی ٹل گئی۔جی بی حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق دریائے غذر 8 گھنٹے بند رہنے کے بعد ملبے کے اوپر سے بہنا شروع ہوگیا، تاہم اگر رکاوٹ ٹوٹی تو نشیبی علاقوں کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ وزیر قانون غلام محمد نے بتایا کہ 70 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، سیکڑوں مزید گھروں کو خطرہ ہے ۔
وزیراعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور فوج سے مدد طلب کی جائے گی۔وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی ایمان شاہ کے مطابق ابتدائی ریسکیو سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں اور زیریں علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔ جی بی حکومت کے ترجمان کے مطابق 7 کلومیٹر تک مصنوعی جھیل بن چکی ہے اور ایک کلومیٹر سڑک ریلوں میں بہہ گئی ہے ۔ ڈپٹی اسپیکر سعدیہ دانش نے کہا کہ یہ سانحہ گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے خطرات کی واضح مثال ہے ۔دوسری جانب لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش سے حبس ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہوگیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے نئے بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہوگا، جس سے اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور جی بی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ۔این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ 23 تا 27 اگست کے دوران اسلام آباد، کشمیر، کے پی اور پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث شہری و نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے ۔ سندھ کے ساحلی اضلاع میں بھی 27 تا 30 اگست بارشوں کی پیش گوئی ہے ۔