سیلاب شہداء پیکیج بڑھا کر 20 لاکھ کردیا :بیرسٹر سیف
پشاور(این این آئی)وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ صوبے کے متاثرہ تمام اضلاع میں ریلیف اور بحالی کی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں اور وزیراعلیٰ خود ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔
اب تک متاثرہ اضلاع میں 302 ریلیف ٹرکس پہنچائے جا چکے ہیں جبکہ مزید امدادی ٹرکس بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ ریسکیو، ریلیف، سول ڈیفنس سمیت تمام متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ پانچ آرمی اور ایک صوبائی ہیلی کاپٹر بھی ریلیف آپریشن میں شامل ہے ،پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر سیف نے کہا کہ وزیراعلیٰ نے سیلاب شہدا کے معاوضے کا پیکیج 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا جبکہ زخمیوں کا پیکیج بھی د گنا کر دیا گیا ہے ، انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ تمام افراد کو معاوضہ دینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ،متاثرہ اضلاع میں متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لئے محکمہ صحت کی ٹیمیں 24 گھنٹے خدمات سرانجام دے رہی ہیں۔