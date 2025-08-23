پاک بھارت میٹنگ نیوٹرل مقام پر ہوئی تو کرلینگے :اسحاق ڈار
اسلام آباد(وقائع نگار، نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے ،بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکا سے درخواست کی تھی اور مجھے امریکا سے فون آیا تھا، جس پر میں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا ۔
ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں ۔ ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی ۔ میں نے کہا تھا کہ اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کرلیں گے ۔ ہم نے واضح کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی ۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات ہوگی ۔نائب وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے بلاوجہ بیان بازی جاری رہتی ہے ۔ امریکا کے وزیرخارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈول نہیں ہے ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ آج (ہفتہ کو)بنگلہ دیش کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوں گے دورے کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کو مزید قریب لانا ہے ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بنگلہ دیشی رہنماؤں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے ، چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور مشیر برائے امور خارجہ محمد توحید حسین سمیت ان اہم ملاقاتوں کے دوران دوطرفہ تعلقات اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔اسحاق ڈار نے بتایا کہ وہ ڈھاکا کے دورے کے بعد سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے ، جہاں جدہ میں او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے ،اسحاق ڈار نے بتایا کہ او آئی سی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس جدہ میں طلب کر لیا گیا جو یکم ستمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں فلسطینیوں کیخلاف اسرائیلی مظالم پر بات ہوگی۔دریں اثنا اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزعابی نے پاکستان میں اپنی مدت تعیناتی مکمل ہونے پر الوداعی ملاقات کی۔ نائب وزیراعظم نے پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں سفیر کی خدمات کو سراہا ،انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون کے جاری رکھنے اور ان کی آئندہ ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔