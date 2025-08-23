بھارت سے جنگ افواج اور میڈیا نے مل کر لڑی، عطاتارڑ
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ دشمن کا میڈیا جھوٹا پراپیگنڈا کرتا رہا جبکہ پاکستانی میڈیا نے ریاست کے بیانیہ کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔وزارت اطلاعات اور اس کے دروازے سی پی این ای کے لئے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں۔
ان خیالات کا اظہارسی پی این ای کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے پاکستان نے بھارت کے خلاف حالیہ جنگ کامیابی سے لڑی،انہوں نے کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہے ،ہائوس کے فلور پر میں نے بطور وزیر اطلاعات یہ کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر قومی سطح پر یہ جنگ لڑیں،اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھا کہ پاکستان نے فتح حاصل کی ،دشمن کے پاس وسائل، افرادی قوت اور انٹرنیشنل لابنگ زیادہ تھی لیکن ہمارے پاس سچ کی طاقت تھی۔وزارت اطلاعات نے جدید ڈیجیٹل وار روم قائم کیا جو بیانیہ کی جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوا،آئی ایس پی آر سے لمحہ بہ لمحہ رابطہ رہا اور عالمی میڈیا میں پلیسمنٹ کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اپنائی گئی، یہ جنگ افواج پاکستان، وزارت اطلاعات اور میڈیا نے مل کر لڑی۔پوری قوم سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی،اللہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے ، جنگ کے دوران اور بعد میں پاکستان کو عزت و وقار سے نوازا،یوٹیوب چینلز کی بندش کے بعد انڈیا میں پاکستانی اشتہارات کے چلنے کی حکمت عملی نے دشمن کو سخت مشکل میں ڈالا ۔قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی، بھارت کیخلاف تاریخی فتح سے پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھی۔معرکہ حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا ہے ، بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔