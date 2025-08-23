برطانیہ کا سیلاب متاثرین کیلئے 60کروڑ روپے امداد کا اعلان
اسلام آباد (دنیا نیوز،آن لائن) برطانیہ نے پاکستان میں حالیہ مون سون بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کیلئے 60 کروڑ روپے کی انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کا اعلان کیا ہے۔
امداد سے پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں 2 لاکھ 23 ہزار سے زائد افراد مستفید ہونگے ، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو ئے کہا کہ برطانوی تعاون سے متاثرہ کمیونٹیز کو فوری مدد پہنچائی جا رہی ہے ، جس میں خشک راشن کی فراہمی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، موبائل میڈیکل کیمپس، پینے کے پانی کے نظام کی بحالی، نہری نظام کی مرمت اور کھیتی باڑی کیلئے معاونت شامل ہے ۔اب تک 2,400 مقامی رضاکاروں کو سرچ اینڈ ریسکیو کی تربیت دی جا چکی ہے ، جن میں سے 25 رضاکار چارسدہ سے ریسکیو 1122 کی مدد کیلئے بونیر پہنچ چکے ہیں، کئی علاقوں میں موبائل میڈیکل کیمپس قائم کئے جا رہے ہیں تاکہ ان جگہوں پر بنیادی صحت کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں ۔