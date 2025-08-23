صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہستان کرپشن سکینڈل:بینک کیشئر سمیت مزید 4افراد گرفتار

پشاور (اے پی پی)کوہستان کرپشن سکینڈل پر مزید پیشرفت،بینک کیشئر سمیت مزید 4افراد گرفتار کر کے ان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔نیب خیبرپختونخوا کے تر جمان کے مطابق احتساب عدالت پشاور نے اپر کوہستان کے 40 ارب روپے سے زائد مالیاتی سکینڈل میں ملوث 4ملزموں کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کردیں۔

جس کے بعد انہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کرلیا گیا۔ احتساب جج علی گوہر نے ملزموں کی عبوری ضمانت درخواستوں کی سماعت شروع کی تو نیب کے سینئر تفتیشی افسر عنایت اورنیب پراسیکیوٹر حضرت حیات نے عدالت کو بتایا ملزموں میں بینک کیشئر مشرف شاہ ،آڈیٹر اے جی آفس عالم زیب،ٹھیکیدار محمد شفیق اور گل رحمان شامل ہیں،ان کے اکائونٹس میں مبینہ طور پر کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی، عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کی جائیں۔ گرفتار چاروں ملزموں کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ کیلئے پیش کیا جائیگا۔

