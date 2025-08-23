ایکنک: 212 ارب کے جناح میڈیکل کمپلیکس کی منظوری
اسلام آباد ( وقائع نگار، اے پی پی)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل (ایکنک) کے اجلاس میں 212 ارب روپے کی لاگت کے جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ پراجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔
پراجیکٹ کے تحت جدید ترین ترین سہولیات سے آراستہ ایک تربیتی کیئر ہسپتال قائم کیا جائے گا۔ پراجیکٹ کی منظوری دیتے ہوئے ایکنک نے ہدایت کی کہ اس پر عملدرآمد اور بروقت تکمیل کے لئے فنانسنگ کو بروقت یقینی بنانے کیلئے کمیٹی قائم کی جائے ۔ علاوہ ازیں اسحاق ڈار نے توانائی کے شعبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی۔وزارت پٹرولیم نے توانائی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اور مختلف تجاویز دیں ۔نائب وزیر اعظم نے توانائی شعبے کو ترقی دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ اس کی پیداواری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بنایا جا سکے ۔ علاوہ ازیں نائب وزیراعظم اسحاق ڈارنے ایک اور اجلاس کی صدارت کی جس میں ملک میں اشیائے ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانے ، ضروری اشیاء کی مناسب فراہمی کو برقرار رکھنے اور ملک بھر میں صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیا۔