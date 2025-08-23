چین میں شہباز شریف ،مودی ملاقات طے نہیں:دفتر خارجہ
اسلام آ باد(دنیا نیوز)ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ چین میں وزیر اعظم شہباز شریف اور نریندر مودی کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں۔۔۔
ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار بنگلا دیش کے دورے پر جارہے ہیں اس دورے کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے ، دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کو فروغ ملے گا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان نام نہاد گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کرتا ہے ، پاکستان دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے ، مجید بریگیڈ بلوچستان میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث ہے ، پاکستان کالعدم بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا خیرمقدم کرتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چین کے وزیر خارجہ پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کامیابی سے مکمل ،اسلام آباد میں پاک چین وزرائے خارجہ سٹر ٹیجک ڈائیلاگ ہو ئے ، جس میں سی پیک فیز ٹو سمیت تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی تعاون پر اتفاق ہوا، دونوں ممالک نے افغانستان، مشرق وسطیٰ اور دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا۔ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کشمیر میں بھارتی مظالم پر چین کو آگاہ کیا، پاکستان نے کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت پر چین کی حمایت کو سراہا، اس موقع پر دفاعی تعاون، تعلیم اور ثقافتی تبادلوں پر بھی بات چیت ہوئی ۔شفقت علی خان نے کہا کہ پاک چین دوستی خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے ، وانگ ژی دورہ پاک چین سٹر ٹیجک ن کو مزید مضبوط بنائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس میں اقتصادی اور سلامتی تعاون پر مشاورت ہوئی جب کہ خطے میں امن و استحکام کے لئے مشترکہ اقدامات پر زور دیا گیا، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر بھی بات ہوئی ، سرحدی سلامتی اور دہشت گردی کے خطرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے افغان عوام کی فلاح اور امن عمل میں تعاون کا اعادہ کیا، چین نے افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی میں کردار ادا کرنے کا یقین دلایا،افغان وزیر خارجہ نے پاکستان اور چین کی حمایت کو سراہا، منشیات، سمگلنگ اور منظم جرائم کے خاتمے پر بھی اتفاق کیا گیا، اس موقع پر تعلیم، صحت اور عوامی روابط بڑھانے کے لیے سہ فریقی تعاون پر زور دیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے 17 اگست سے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا جنوبی ہمیش فالکنر سے ملاقات کی، انہوں نے 18 اگست کو لینڈ ریکارڈ اور پاسپورٹ کے حوالے سے دو خدمات کا بھی افتتاح کیا۔ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین میں وزیراعظم شہباز شریف اور نریندر مودی کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں، پاکستان کے چین کے ساتھ گہرے تعلقات کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی، انسداد دہشت گردی پر پاکستان اور چین کا تعاون دیرینہ ہے ، یہ تعاون کئی جہتوں پر مبنی ہے اور جاری ہے ۔علاوہ ازیں بھارت میں پاکستانی سفارت کاروں کو ہراساں کرنے پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم سفارت کاروں کے ساتھ باعزت سلوک پر یقین رکھتے ہیں ۔