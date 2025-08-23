صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیل ملز ملازمین کے واجبات کیلئے 2ارب 87کروڑ جاری

  • پاکستان
سٹیل ملز ملازمین کے واجبات کیلئے 2ارب 87کروڑ جاری

اسلام آباد (آئی این پی )وفاقی حکومت نے پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کے بقایاجات کیلئے رقم جاری کردی ۔

وزارت صنعت و پیداوار نے وفاق سے رقم جاری کرنے کی درخواست کی تھی جس پروفاقی حکومت نے سٹیل ملز کو 2 ارب 87 کروڑ 13 لاکھ سے زائد کی رقم جاری کردی۔ ای سی سی میں ملاز مین کے واجبات کی ادائیگی کی رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا،وفاقی حکومت نے سٹیل ملز کو 2ارب 87 کروڑ سے زائد کی رقم 20 سال کے قرض پر دی ہے جسے سٹیل مل کا ادارہ 20 سال میں سود سمیت واپس کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak