سٹیل ملز ملازمین کے واجبات کیلئے 2ارب 87کروڑ جاری
اسلام آباد (آئی این پی )وفاقی حکومت نے پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کے بقایاجات کیلئے رقم جاری کردی ۔
وزارت صنعت و پیداوار نے وفاق سے رقم جاری کرنے کی درخواست کی تھی جس پروفاقی حکومت نے سٹیل ملز کو 2 ارب 87 کروڑ 13 لاکھ سے زائد کی رقم جاری کردی۔ ای سی سی میں ملاز مین کے واجبات کی ادائیگی کی رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا،وفاقی حکومت نے سٹیل ملز کو 2ارب 87 کروڑ سے زائد کی رقم 20 سال کے قرض پر دی ہے جسے سٹیل مل کا ادارہ 20 سال میں سود سمیت واپس کرے گا۔