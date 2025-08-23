سی پی این ای وفد کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات
اسلام آباد(دنیا نیوز)کونسل آف پاکستان نیوزپیپر ایڈیٹرز (سی پی این ای) کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے کاظم خان کی قیادت میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات کی۔
ارکان وفد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معرکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ، معرکہ حق کے تمام مراحل کے دوران آئی ایس پی آر نے کلیدی کردار ادا کیا اور ہندوستانی میڈیا کے ہیجان انگیز پروپیگنڈے کے جواب میں بروقت اورمعتبر اطلاعات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ ارکان وفدکا کہناتھا کہ یہ فقید المثال فتح پاکستانی قوم، حکومت پاکستان اور عسکری اداروں کی باہمی اور مربوط حکمت عملی کا ثمر ہے ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہیں اور انکی ملک کے بارے میں مثبت سوچ پاکستان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے ۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے انڈین منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہیں، پاکستان کی افواج عوام کی تائید سے اس پراکسی جنگ کا قلع قمع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہاکہ بلوچستان میں منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں مایوسی پھیلائی جانے کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہونگی کیونکہ بلوچستان کے محب وطن اورغیور عوام ان ملک دشمن عناصر اور انکے بیرونی آقاؤں کی ریشہ دوانیوں سے باخوبی آگاہ ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے پاکستان کو درپیش مسائل اور چیلنجز میں ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کیا ہے ، معرکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے نہ صرف ذمہ دارانہ اور اعلیٰ صحافتی اقدار کا مظاہرہ کیا بلکہ انڈین میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا انتہائی مؤثر جواب دیا۔ آخر میں وفد نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔