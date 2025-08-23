صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میں دستی بموں اور گولیوں سے بھرا بیگ برآمد

  • پاکستان
کراچی میں دستی بموں اور گولیوں سے بھرا بیگ برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے علاقے کورنگی کازوے کے قریب برساتی نالے سے دستی بموں اور گولیوں سے بھرا بیگ پولیس نے برآمد کر لیا۔

پولیس کے مطابق مشکوک شاپر سے زنگ آلود 30 بور پستول، ایک ریوالور، 7 عدد دستی بم اور مختلف اقسام کے درجنوں کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ایس ایس پی کورنگی طارق نواز کا کہنا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کسی نے اسلحے اور دھماکا خیز مواد سے بھرا ہوا بیگ ندی میں پھینک دیا تھا۔واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر بم ڈسپوزل سکواڈ کو طلب کر لیا گیا، جس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔پولیس حکام کے مطابق برآمد شدہ اسلحہ کسی تخریبی کارروائی میں استعمال ہو سکتا تھاتاہم ابتدائی تحقیقات جاری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak