کراچی میں دستی بموں اور گولیوں سے بھرا بیگ برآمد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے علاقے کورنگی کازوے کے قریب برساتی نالے سے دستی بموں اور گولیوں سے بھرا بیگ پولیس نے برآمد کر لیا۔
پولیس کے مطابق مشکوک شاپر سے زنگ آلود 30 بور پستول، ایک ریوالور، 7 عدد دستی بم اور مختلف اقسام کے درجنوں کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ایس ایس پی کورنگی طارق نواز کا کہنا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کسی نے اسلحے اور دھماکا خیز مواد سے بھرا ہوا بیگ ندی میں پھینک دیا تھا۔واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری طور پر بم ڈسپوزل سکواڈ کو طلب کر لیا گیا، جس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔پولیس حکام کے مطابق برآمد شدہ اسلحہ کسی تخریبی کارروائی میں استعمال ہو سکتا تھاتاہم ابتدائی تحقیقات جاری ہیں۔