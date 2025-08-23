بجلی ایک روپے 69 پیسے سستی ہونے کا امکان،نیپرا 28اگست کو سماعت کریگی
اسلام آباد(آئی این پی ) کراچی سمیت ملک بھر کیلئے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان ہے ۔
ذرائع کے مطابق بجلی ایک روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) میں دائر کی گئی ہے ۔سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی (سی پی پی اے )نے درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کو جمع کرادی ہے جس کی 28 اگست کو عوامی سماعت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یکساں ٹیرف سے متعلق ای سی سی کی پالیسی گائیڈ لائنز کا بھی نیپرا جائزہ لے گی، نیپرا سماعت کے بعد کمی کا فیصلہ کرے گی۔